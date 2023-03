Roda Verheyen verklankt nur Milliardenkonzerne wie VW en RWE, sondern auch den Staat en die EU. Als je zo’n solange tun bent, kun je de klimawandelen onder de voeten lopen. Bei ihrem Kampf verliest sie öfter, zoals dass sie wint. Maar auch die Niederlagen bieten ihr zufolge große Chancen.

Roda Verheyen moet geschokt zijn geweest. Vorst. Kijk naar de milliardenkonzern van VW voor het jubeljaar van het Gericht, en ga naar de pagina van de Anwältin die eenzelfde Grund dazu krijgt. Die Richter entschieden gegen sie – eerst in Braunschweig en dann auch in Detmold. Der Autobauer, dus die Gerichte, muss sich zu keinem Verbrenner-Aus ab 2030 verplicht, denn er stop sich ja an die bestehenden Vorschriften. Verheyens Mandanten vielen Hoffnung in zijn Klage tegen VW gesteckt, die Anwältin zelf vallen Zeit und Energie. Nun steht im Urteil genau das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollten: Die Kläger müssen die Emissions getolereerd. Een herbe Niederlage. En trotzdem: Auch diese Urteile sind für die Juristin ein weiterer, wenn auch klein, Schritt zum Ziel.

Voor Roda Verheyen is het een weitem dat erste Niederlage im juristen kampt voor mehr Klimaschutz. Seit rund 20 Jahren hat sich die Anwältin auf Umwelt- und Energierecht gespecialiseerd. Die eerste Klimaklage führt ze bereits, da ist sie noch nicht einmal Anwältin, wie sie im Gespräch mit ntv.de erzählt. Aus dieser sollen bis heute Dutzende doen. Roda Verheyen verklaart de staat, Privatunternehmen wie RWE en VW en sogar die EU. In ihrem Buch “Wir alle haben ein Recht auf Zukunft – eine Ermutigung”, das heute im dtv-Verlag erscheint, beschrijft het grote Momente ihres properen, aber auch internationalen Kampfes gegen den Klimawandel vor Gericht.

“Ich mache das”, zei de Anwältin, “weil ich glaube, dass wir im Moment ein unverantwortliches Experiment durchführen, indem wir selbstgesteckte Klimaziele missachten and so, snelle wortwörtlich, auf die nächste Gletscherflut warten”. Mit Klimawissenschaft beschäftigt zelf die 51-jarige schonlange. Een van de 2000er verknüpft sie dies schließlich mit ihrem Beruf. Weil nicht nur Menschen auf der Straße, Politiker am Rednerpult und Journalisten in Umweltartikeln für “eine menschenwürdige Zukunft” kämpfen müssen, wie Verheyen in zijn boek schreibt, sondern auch die dritte Gewalt im Staat – die Justiz.

De grote Erfolg

“Die erste Klage war noch ganz niederschwellig”, herinnert zich die Anwältin. Gemeinsam mit der Umweltorganisation “Germanwatch” fordert sie von der Exportkreditagentur des Bundes Informationen dazu, inwiefern ihre Geschäfte klimaschädlich sind. “Diesen Fall haben wir größtenteils gewonnen”, zegt Verheyen weiter. Von da waren ihre Klagen schnell fordernder, de Anliegen ihrer Mandanten umfassender. Dus voor de energiekonzern RWE auf, antiteilige kosten voor de hoge wasserbescherming van een Peruaanse Bauern zu tragen. Von der EU vereist deze, angemessene Klimaschutzziele zu Formules und von der Bundesregierung ihre eigenen einzuhalten.

ANZEIGE Wir alle haben ein Recht auf Zukunft: Eine Ermutigung | Klimaschutz is Menschenrecht – een Weckruf von Deutschlands bekanntester Klimaanwältin € 19,99 Zum Angebot op amazon.de

In april 2021 werd deze wereld groot: het Bundesverfassungsgericht heeft het klimaschutzgesetz van de schadelijke Bundesregierung für teilweise Verfassungswidrig. Verheyen vertritt damals een Teil der Klägerinnen en Kläger. Der Beschluss zwingt die Regierung, en de meeste klimaschutzgesetz deutlich nachzuschärfen, de Freiheitsrechte der Jüngeren andersnfalls in erger Gefahr sind. Vor allem aber stellt er klar: Klimaschutz hat Verfassungsrang – und ist einklagbar. De climapolitische Weiter-zo is het einde van de strijd, zodat de meest stimulerende damals zo denken.

Verheyen nimmt seit dem Beschluss tatsächlich einen Unterschied vor Gericht wahr. “Die Verantwortung zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes ist fell selbstverständlicher”, zei ze. Een vallen Stellen sterft in een argumentatie. Ein Selbstläufer seien Klimaklagen damit jedoch noch lang nicht.

De Hurden

Het kon niet anders dan dat de massale controles van het Bundesverfassungsgericht niet mogelijk waren. Als het Verfassungsgericht zwart entschieden heeft, als de Regierung en de Pariser Klimaabkommen moes stoppen, wie de macht heeft, bleibt alldings ihr überlassen. Klagen over konkrete Massnahmen, etwa auf een gesetzliches Tempolimit, haben damit nur wenig Erfolgsaussicht. Ook, wanneer de klimatologische eigenschappen van Mittels worden bestudeerd, is het niet de enige mogelijkheid om te klimmen, die klimaziele zu erreichen. Die Wahl trift nicht die Justiz, zonder die Politik.

Zudem gibt es bisher kaum Rechtsprechung zu Klimaklagen. Diese Gesetze waren die eerste Male in diese Richtung ausgelegt. “Wir nennen das juristisches Hochreck”, zei Verheyen. Im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten müsse beinahe jede Überlegung detailliert begründet zijn. Kurzum: Een gängige Praxis bis den Richten muss sich eerst noch bilden. Als merke man den derzeitigen Klimaurteilen auch an, die Anwältin bekritiseert. Dus met een bepaalde richtings- en richterdenking, de basiskennis van de Bundesverfassungsgerichts gehee nur den Gesetzgeber etwas an. “Das ist alldings grundfalsch”, zegt Verheyen. Alle Gewalten sind gefragt, das Klimaschutzgebot zu wahren. Die gerichte beslissingen, dus sterven Anwältin, tun sterft jedoch “nur in sehr unterschiedlichem Maße”.

Die VW-Urteile zou een van de beste manieren zijn om Beispiel te gebruiken. Black wurden zowel Klagen abgewiesen, die Begründungen der zwei Landgericht seien jedoch hochst verschieden, erklärt Verheyen. Dus zweifeln die Richter in Detmold schon an, dass Verheyens Mandant, ein Biobauer aus Detmold, sich als Klimakläger at all auf den zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch stützen cann. Das sieht das Landgericht Braunschweig anders. In dem losten Fall hebben de Autobauer müssen Verheyens Mandanten die Emissions zwarden. Als de CO2-uitval door het bestaan ​​van het werk, zoals anders, rapporteerde de Anwältin über das Urteil en fügt hinzu: “Met anderen Worten: Hätte das Landgericht Braunschweig den Fall aus Detmold entschieden, hätten wir gesiegt.”

Warum auch Niederlagen wichtig sind

Sowohl de Juristin als auch die Kläger brauchen een lange Atem, denn die Mühlen der Justiz mahlen kanntermaßen langsam. Een nieuw recht om te eten, is mühsam. “Es erfordert Rückgrat, vor Gericht für seine Rechte einzustehen”, schrijft Verheyen. Viele Verfahren ziehen sich über Jahre – sie erfordern oneen hohen persönlichen Einsatz undviel Zeit. Am Ende “verliezen terwijl we winnen”, zei de Anwältin.

Allerdingen – und da liegt der Schlüssel der Klimaklagen – is nicht jede Niederlage een reiner Rückschlag. Im Gegenteil: Die meisten Urteile, so die Juristin, “haben Erwägungen, die onem für die nächste Klage helfen”. Manchmal wordt steeds langer als een Nebensatz am Ende einer Urteilsbegründung, wie etwa im Fall von Braunschweig. In ihrem Buch widmet Verheyen den abgewiesenenen Klagen, den augenscheinlichen Niederlagen, ein ganzes Kapitel. Klimaklagen, ob gewonnen of verloren, seien wie “Steine ​​am Ufer eines Flusses, den man überqueren muss”, schrijft ze. Mit der Zeit entstehe ein Pfad, “so cann ich hinübergehen – und ein Gericht kann mir dabeivielleicht folgen und irgendwann auch der Gesetzgeber”.

Een van de redenen waarom Stein war die Klage tegen de Klimapolitik des Staates vor dem Verwaltungsgericht Berlin im Jahr 2018. Damals weisen die Richter die Klage zwar ab, Stel aber fest, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist und dass es dus etwas wie een CO2-Budget heeft. Een grotere Durchbruch, denn “damit hatten wir das Rüstzeug, mit dem wir später eine Verfassungsbeschwerde for them Bundesverfassungsgerichtwagen konnten”, erklärt Verheyen.

Diese kleinen Erfolge, die Steine, wie sie Verheyen nennt, sind es, die sie und ithre Mandanten motiveren, weiterzumachen. Denn sie haben ihre Ziele, die Politik und Wirtschaft zu mehr Klimaschutz zu bewegen, noch lang nicht erreicht. Dus als je de Kampf tegenkomt die emissies van VW in die nächste Instanz krijgen – we zullen deze winnen, entscheidt nun das Oberlandesgericht Hamm.