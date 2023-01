Anwalt: Bahnangreifer will von seinem Schweigerecht Gebrauch machen

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein will der mutmaßliche Täter offenbar vorerst nicht aussagen. Das berichtete der „Spiegel“ am Donnerstagabend unter Berufung auf den Anwalt Björn Seelbach, der nach eigenen Angaben den staatenlosen Palästinenser vertritt. Der 33-Jährige mache von seinem Schweigerecht Gebrauch, sagte Seelbach. Gleichzeitig war er überrascht, dass sein Mandant einige Tage vor der Tat freigelassen worden war.