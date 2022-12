Anushka Sharmas Gastauftritt in Babil Khans Qala-Song „Ghode Pe Sawaar“ lässt Internetnutzer überrascht zurück

Die Schauspieler Triptii Dimri und Irrfan Khans Sohn Babil Khan haben viel Anerkennung für ihre Leistung in dem Psychodrama Qala erhalten. Aber was die Aufmerksamkeit auf sich zog, war Anushka Sharmas besonderer Cameo-Auftritt im Film.

In dem Film war Anushka in einer Schwarz-Weiß-Montage als Schauspieler aus den 1940er Jahren zu sehen, der in dem Lied von Ghode Pe Sawaar, das von Tripti Dimris Qala Manjushree gesungen wurde, Lippensynchronisation machte. Auch Internetnutzer reagierten darauf und einer von ihnen twitterte: „Ein Film wie dieser kommt alle 5-10 Jahre einmal. So ein #dunkles audiovisuelles Spektakel! @AnushkaSharma dein Produktionshaus ist #FANTASTISCH! – NH10, Pari, Bulbul & Qala (meine Beobachtungsliste).“ Der zweite schrieb: „Ein Kritikpunkt für #Qala ist, dass es zu anglisiert war. Die Kostüme von Qala in ihren jüngeren Tagen waren seltsam, geschweige denn indisch. Auch die Figur von #BabilKhan rief keine Emotionen hervor. Die Songs von @ItsAmitTrivedi waren großartig und @tripti_dimri23 war fantastisch. @AnushkaSharmas Überraschung.“

Abgesehen von der Regie der Geschichte und den Darbietungen der Schauspieler #Babil Khan @tripti_dimri23 @Hakenkreuz24 Das beste Ding über #Qala sieht @AnushkaSharma auf dem Bildschirm nach 4 verdammten Jahren ..

Fans wie ich haben dich vermisst.

Ich hoffe, Sie lesen dies.

Wird warten #chakdaxpress pic.twitter.com/xGpXUSGIH8— Schausteller (@showmentalukde1) 2. Dezember 2022

Der Dritte twitterte: „#Qala – @samirkochhar @swanandkirkire sind verschwendet und bekommen kaum Spielraum. @nowitsabhi beeindruckt auch in einem glanzvollen Auftritt. #GirijaOak macht sich gut und @varungrover auch, der ironischerweise auch einen Texter im Film spielt und ein paar nette Zeilen zu sprechen bekommt. Der Cameo-Auftritt von @AnushkaSharma ist fantastisch.“

All die Stücke unserer Seele, die in den letzten Jahren von all diesen degenerierten Hindi-Songs erstickt wurden, werden sorgfältig wiederbelebt und in 2. 1 Album eingewebt! Cant get ovr cant thnk enuf @ItsAmitTrivedi @varungrover @AnushkaSharma @KausarMunir #AmitavBhattacharya die Sänger #Qala pic.twitter.com/R3ikydaGi6 — Ghost (@gkoushikg) 3. Dezember 2022

Am Samstag nahm Anushka ihre Instagram-Geschichte auf und lobte das Qala-Team und die Besetzung. Sie schrieb: „Die herzzerreißende Sehnsucht einer Tochter nach der Liebe ihrer Mutter. Qala ist ein Kunstwerk. Es ist herzzerreißend und aufregend zugleich. Berauschend wegen des Genies jeder Abteilung, die diese detaillierte Geschichte erzählt, und herzzerreißend, weil sie emotionalen Missbrauch darstellt von einem emotional instabilen Elternteil auf eine Weise, die noch nie zuvor von einem Film gemacht wurde. @Qala streamt jetzt auf @netflix_in.“

Anushka ergänzte und lobte den Regisseur. Sie schrieb: „@anvita_dee UFF!! Dein Geschichtenerzählen ist so wahr und originell und du erzählst es wie ein Dichter, wie ein Gemälde! Du hast diesen Film so hervorragend detailliert!“ Sie lobte auch Triptiis Leistung: „@tripti_dimri WOW ! Du bist einer der talentiertesten Schauspieler dieser Generation! Deine Reife als Schauspieler und deine Unschuld als Künstler ist so selten!“ Anushka fuhr fort: „@kans26 BRAVO! Dafür, dass du immer wahrheitsgemäß die besten Inhalte unterstützt und die Messlatte jedes Mal höher gelegt hast.“

Qala spielt in den späten 1930er und frühen 1940er Jahren und erzählt die Geschichte eines gleichnamigen jungen Playback-Sängers. Der Film handelt von Qalas tragischer Vergangenheit und der Art und Weise, wie sie sie einholt, was dazu führt, dass sie auf dem Höhepunkt ihres hart erkämpften Erfolgs auseinanderbricht. Aber Anfang und Ende ihrer Spirale sind ihre Beziehung zu ihrer Mutter, die Pathologie ihrer Erziehung und die Neurose, zu der sie führt.

Im Trailer zeigte Triptii als Qala ihre Gesangskunst und wie sie den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Als ihre Karriere aufgrund ihres Privatlebens und der Bindung zu ihrer Mutter, gespielt von Swastika Mukherjee, auf dem Spiel stand. Dann tritt Babil Khan als neue Konkurrenz von Qala in Form von Jagan an. Das Psychodrama wird von Anvitaa Dutt inszeniert. Der Film markiert das Debüt von Babil Khan. In Anvitaa Dutts Regie-Rückkehr zu Netflix sind Swastika Mukherjee, Amit Sial, Neer Raao, Avinash Raj Sharma und Ashish Singh in den Hauptrollen zu sehen. Der Film wird von Karnesh Ssharma unter dem Banner von Clean Slate Filmz produziert. (Mit Eingaben von ANI)