Tiger Woods hat auf durchgesickerte Dokumente reagiert, die eine für ihn vorbereitete Rede zeigen, in der er LIV Golf während der PGA Tour anprangert; Es ist der erste Kommentar, den Woods seit der Ankündigung der Partnerschaft zwischen der PGA Tour und dem Public Investment Fund Saudi-Arabiens abgegeben hat





Tiger Woods sagt, er habe keine Kenntnis von einem von der PGA Tour für ihn vorbereiteten Drehbuch, in dem LIV Golf angeprangert wird

Tiger Woods sagt, er habe nie schriftliche Kommentare erhalten, die angeblich von der PGA Tour erstellt worden seien und nun Teil einer Bundesklage seien.

Mehrere Medien berichteten am Montag, dass die Bemerkungen zu 357 Seiten E-Mails und anderen Dokumenten gehören, die in einer Kartellklage im Zusammenhang mit der PGA Tour enthalten sind, die beim 15. Gerichtsbezirk in Palm Beach County, Florida, eingereicht wurde.

Berichten zufolge wurden die mit Woods verknüpften Kommentare für ihn vorbereitet, um sie den Spielern bei einem Treffen bei der Travelers Championship im Juni 2022 zu übermitteln.

Damals hatte der LIV Golf Circuit kürzlich seine erste Veranstaltung abgeschlossen, und Woods gehörte zu denen, die daran arbeiteten, der PGA Tour nach Spielerabwanderungen Auftrieb zu geben.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Sir Nick Faldo sagt, er dachte, LIV Golf würde einfach verschwinden und glaubt, dass es bei ihren Veranstaltungen weder Atmosphäre noch richtigen Wettbewerb gab. Sir Nick Faldo sagt, er dachte, LIV Golf würde einfach verschwinden und glaubt, dass es bei ihren Veranstaltungen weder Atmosphäre noch richtigen Wettbewerb gab.

Er nahm letzten August an einem Spielertreffen in Wilmington, Delaware, teil, um die Reaktion der PGA Tour auf LIV zu besprechen.

Laut Golf Digest, das die Dokumente durchgesehen hat, gehört zu den für Woods vorbereiteten Gesprächsthemen, dass er sagte, PGA Tour-Kommissar Jay Monahan sei „der Richtige für diesen Krieg“ und dass Tour-Spieler das von Saudi-Arabien finanzierte LIV Golf anprangern sollten.

„Tun Sie, was ich getan habe: Sagen Sie den Saudis, sie sollen selbst gehen. Und meinen Sie es ernst“, heißt es in den Kommentaren.

Berichten zufolge lehnte Woods Hunderte Millionen ab, um LIV beizutreten.

Am Sonntagabend schrieb Woods auf Twitter, dass er letztes Jahr nicht an der Travelers Championship teilgenommen habe und dass er nie annähernd zwei ganze Seiten mit Gesprächsthemen gesehen habe, die angeblich für ihn vorbereitet worden seien.

Twitter Aufgrund Ihrer Einwilligungspräferenzen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Als Reaktion auf das an diesem Wochenende veröffentlichte Gesprächsthemen-Memo habe ich dieses Dokument bis heute noch nie gesehen und ich habe nicht an der Spielerbesprechung teilgenommen, für die es bei den Travelers 2022 vorbereitet wurde“, schrieb Woods.

Der 35 Wörter lange Twitter-Beitrag markiert Woods‘ ersten öffentlichen Kommentar seit der geplanten Vereinbarung zwischen der PGA Tour, der DP World Tour und dem Public Investment Fund Saudi-Arabiens.

Laut GolfChannel.com enthielten die für Woods verfassten Bemerkungen auch eine über seinen jugendlichen Sohn Charlie.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Rex Hoggard vom Golf Channel erklärt die nächsten Schritte nach der Vereinbarung zwischen LIV Golf und der PGA Tour, nachdem ein Gerichtsverfahren am Freitag endete. Rex Hoggard vom Golf Channel erklärt die nächsten Schritte nach der Vereinbarung zwischen LIV Golf und der PGA Tour, nachdem ein Gerichtsverfahren am Freitag endete.

„Wissen Sie, Charlie ist ein ziemlich guter Spieler … vielleicht wird er eines Tages ein Profigolfer auf höchstem Niveau sein. Wenn und falls das passiert, möchte ich, dass er Mitglied der PGA Tour wird, und ich möchte, dass die PGA Tour Mitglied wird.“ sieht aus wie jetzt – nur besser.“

Der 47-jährige Woods musste in den letzten zwei Jahren größtenteils auf Golfwettkämpfe verzichten, nachdem er sich im Februar 2021 bei einem Autounfall eine schwere Verletzung am rechten Bein zugezogen hatte. Im April unterzog er sich einer Operation, um die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit der Verletzung zu beheben.