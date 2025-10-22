Verlängerung dank Klausel in Sicht?

©IMAGO

Die starken Leistungen von Christopher Antwi-Adjei, der im vergangenen Jahr nur drei Tore erzielte, sind einer der Gründe für den guten Saisonstart und den zweiten Platz von Schalke 04. Mit einem Tor und einem Assist hat der 31-Jährige bereits nach acht Spieltagen in der 2. Bundesliga seine Vorjahresbilanz fast überboten und will trotz auslaufendem Vertrag noch lange dabei bleiben.

„Schalke ist ein toller Verein“, wird Antwi-Adjei von der „WAZ“ zitiert. „Ich habe schon Schalke-Trikots getragen, als ich noch nicht hier gespielt habe. Ich würde gerne bleiben, wenn alles passt.“ Der Wille des Flügelspielers, der im Sommer 2024 vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen wechselte, lässt an einem Verbleib nicht scheitern. Über eine Verlängerung gab es allerdings noch keine Gespräche. „Wir sind noch früh dran, es kann noch so viel passieren.“

Um einen ablösefreien Transfer muss sich Schalke ohnehin keine Sorgen machen – vor allem, wenn es in den kommenden Monaten so erfolgreich weitergeht wie bisher. Laut „Sport Bild“ würde sich das Arbeitspapier von Antwi-Adjei dank einer Klausel automatisch verlängern, wenn Schalke der Aufstieg gelingt und die Offensivkraft mindestens 20 Spiele absolviert. Wetten, die weniger als 45 Minuten dauern, zählen als halbe Wette. Mit fünf Startelfeinsätzen und drei Auswechslungen (eine davon zur Halbzeit) stehen bereits sieben Spiele in der Bilanz.