Antrittsbesuch von Pistorius: USA loben deutsche Ukraine-Politik

Stand: 29.06.2023 07:38 Uhr

Gute Stimmung beim Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Pistorius in den USA: Sein Amtskollege Austin lobte das deutsche Engagement in der Ukraine. „Sie sehen uns in einer wichtigen Rolle“, glaubt Pistorius.

Sie scheinen sich gut zu verstehen: der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin. Die Diskussionen zwischen den beiden Regierungen vor einigen Monaten über die Lieferung von Panzern an die Ukraine sind vergessen. Jetzt ist es an der Zeit, Einigkeit zu zeigen.

„Sie wissen sehr gut, wie groß wir sind und dass wir jetzt der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sind“, sagte Pistorius. „Es gab keinen Anflug von Kritik oder Fragen oder Forderungen. Sie sehen uns in einer wichtigen Rolle.“

„Dankbar für alles, was Deutschland getan hat“

Während des offiziellen Antrittsbesuchs lobte Austin die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine: „Während Russland seinen rücksichtslosen Krieg fortsetzt, bin ich dankbar für alles, was Deutschland getan hat, um die Ukraine zu unterstützen.“ Der US-Verteidigungsminister sagte, die Sicherheitsunterstützung und der Beitrag der Bundesregierung zur Ausbildung des ukrainischen Verteidigungspersonals seien von unschätzbarem Wert.

Die Bundesregierung will sich hier weiterhin engagieren. „Bis Ende dieses Jahres werden wir 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet haben – mehr hat meines Wissens niemand ausgebildet“, sagte Pistorius. „Auf jeden Fall gehören wir zu denen, die am meisten leisten.“ Die Bemühungen sind für das Überleben der Ukraine, insbesondere in der aktuellen Situation, von entscheidender Bedeutung.

Ein Blick auf Russland und China

Neben dem Thema Ukraine besprachen die Verteidigungsminister auch die angespannte Lage mit China im Indopazifik und den NATO-Gipfel in wenigen Wochen. Der Söldneraufstand in Russland könnte auch beide besetzt haben.

„Ich denke, man muss kein Russland-Experte sein, um zu erkennen, dass eine Situation, die in so kurzer Zeit so weit gehen kann, ein klares Signal dafür ist, dass da etwas schief läuft oder dass es Risse gibt“, sagte Pistorius zum Aufstand der Söldnergruppe Wagner und ihres Anführers Jewgeni Prigoschin. Wie tief diese Risse seien und welche Folgen sie „für Russland, für die innere Stabilität, für Putin“ haben könnten, könne noch nicht abgeschätzt werden, sagte Pistorius.

Der Antrittsbesuch war eigentlich für April geplant, musste aber wegen der Kämpfe im Sudan kurzfristig verschoben werden.