Fahren Sie auf dem US Capitol Storm

Zwei „Proud Boys“ werden noch in dieser Woche zu mehr als zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt kommt der Dritte. Ethan Nordean hat infolge des gewalttätigen Marschs vor dem US-Repräsentantenhaus die bislang längste Haftstrafe erhalten. Für den Hauptanführer der Gruppe steht das Urteil noch aus.

US-Medien zufolge ist ein ehemaliger Anführer der rechtsextremen Proud Boys wegen seiner Beteiligung an der Erstürmung des US-Kapitols zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Ethan Nordean wurde während des Prozesses von Ermittlern als Anstifter des gewalttätigen Marsches vor dem US-Parlament am 6. Januar 2021 identifiziert. Richter Timothy Kelly vom Bundesbezirksgericht der US-Hauptstadt Washington verurteilte ihn zur bislang längsten Strafe gegen ihn laut der Washington Post ein Mitglied der Gruppe. Nordean wurde unter anderem der „aufrührerischen Verschwörung“ für schuldig befunden.

Ein weiterer gewalttätiger „Proud Boys“-Teilnehmer der Proteste, der unter anderem ein großes Fenster im Kapitol einschlug, wurde am Freitag zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Laut US-Medien skandierte Dominic Pezzola „Trump hat gewonnen!“ als er das Gericht verließ. Andere „Proud Boys“ waren bereits am Donnerstag zu 17 und 15 Jahren Haft verurteilt worden. Auch das Urteil gegen den wichtigsten Anführer der rechten Fraktion, Enrique Tarrio, ist für Dienstag geplant. Wegen eines Urteils kurz vor den Protesten war ihm die Reise nach Washington nicht gestattet worden.

Trump weigerte sich, die Gruppe zu verurteilen

Anhänger des damals abgewählten Präsidenten Donald Trump stürmten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington. Dort tagte der Kongress, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Zuvor hatte Trump seine Anhänger in einer Rede mit der Lüge aufgehetzt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden.

Trump hatte sich bereits im Wahlkampf geweigert, die rechtsradikale Gruppierung klar zu verurteilen. In einer Fernsehdebatte mit Biden sagte Trump: „Stolze Jungs – treten Sie zurück und stehen Sie bereit.“ Bei den Unruhen kamen fünf Menschen ums Leben. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Nach Angaben der „New York Times“ wurden rund 1.100 Verfahren gegen Teilnehmer des Protests eröffnet.