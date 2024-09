In diesem Jahr wird es wohl nicht mehr passieren, für 2025 ist die Übergabe jedoch bereits geplant: Das Antonov-Management in Kiew erhebt klare Ansprüche auf die An-124 mit der Registrierung RA-82078 – jene Maschine aus Russland, die seit Ende Februar 2022 auf dem Flughafen Toronto-Pearson festsitzt. Innerhalb der nächsten sechs Monate, so das Antonov-Management, soll die kanadische Regierung der Ukraine grünes Licht geben und nach einer abschließenden Bewertung die russische Antonov als „Militärhilfe“ übergeben.

Zwangsparken in Toronto

Spezialisten von Antonow seien bereits in Toronto gewesen und hätten die An-124 inspiziert, heißt es in Kiew. Sie hätten festgestellt, „dass sich das Flugzeug in einwandfreiem Zustand befindet.“ Die RA-82078, eine 1996 im russischen Uljanowsk endmontierte An-124, flog ihr gesamtes Flugzeugleben lang für Volga-Dnepr und landete am 27. Februar 2022 mit 61 Tonnen Covid-19-Testkits aus China in Toronto. Wegen der kurz darauf infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland konnte der Riesenfrachter den Rückflug damals allerdings nicht antreten – und parkt seitdem draußen auf dem Flughafengelände. 2023 beschlagnahmte Kanadas Regierung die Antonow. Grundlage dafür war ein neu verabschiedetes Gesetz, das die ersatzlose Enteignung russischer Vermögenswerte auf kanadischem Boden erlaubt.