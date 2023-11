Der wohl zuverlässigste Charakter in einem Krimi ist der Regen. Je nach Engagement tritt es zusammen mit Blitz, Donner oder Nebel auf, aber immer dramaturgisch vorteilhaft. Dementsprechend entstehen in der realen Welt manchmal unrealistische Erwartungen – würden Geschichten sonst ohne die einleitende Bemerkung auskommen, dass es ein wunderschöner Tag war, an dem das Unglück die Kühnheit hatte, zuzuschlagen?

In der Welt der Kriminalromane macht jedoch das Wetter gefällig und sorgt für die nötige Stimmung. Und so regnet es zu Beginn von Monika Geiers neuem Buch Anthony Feuer – nicht im Garten von Kommissarin Bettina „Bolle“ Boll, sondern woanders, sie spürt es. Es kommt zu einem Kriminalfall, ihrem achten, den sie bald aufklären muss: Der afghanische Flüchtling Muhammad Al-Afghani beging im Gefängnis Selbstmord, nachdem er sechs Jahre zuvor aus Eifersucht eine junge Frau getötet hatte.