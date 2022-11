Antonio Rüdiger, Liam Fraser, Thomas Partey und Ivan Perisic werden kardiert!

Die Weltmeisterschaft ist da und es gibt eine riesige Wette auf die erste Runde der Spiele in der Gruppenphase mit den besten Stürmern der Welt.

Das Smart Acca hat dazu beigetragen, einem riesigen Spieler mit vierfacher Karte ein Trinkgeld zu geben 164/1 bei Betfair für die WM-Spiele am Mittwoch und Donnerstag: Antonio Rüdiger, Liam Fraser, Thomas Partey und Ivan Perisic kardierten.

Vier Spieler wurden kürzlich kardiert und könnten für ihr Land auf der größten Bühne des Fußballs im Buch stehen

Betfair – Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £*

Smart Acca kann Ihnen helfen, die besten Wetten für die Aktion auszuwählen, und wir führen Sie durch die Verwendung des Tools auf talkSPORT EDGE.

Wenn Sie Smart Acca öffnen, werden Ihnen eine Reihe von Filtern angezeigt, um Ihre statistisch gesicherten Wetten für den Fußball zu finden.

So finden Sie die WM Smart Acca-Wette für die erste Runde der Gruppenspiele: Wählen Sie WM-Begegnungen, Spieler, Zu kardierender Spieler, filtern Sie nach den Statistiken der letzten fünf Spiele.

Ganz oben auf der Liste steht Rüdiger für Deutschland, der gegen Japan ein schweres Spiel haben könnte, das es dem großen Favoriten nicht leicht machen wird.

Er wurde in seinen letzten beiden Spielen zweimal kardiert und wird am Mittwochnachmittag zu den Verteidigern der Deutschen gehören.

Als nächstes kommt Kanadas Fraser, der beim letzten Mal kardiert wurde und nun auf eine starke belgische Mannschaft trifft.

Sie werden für den größten Teil des Spiels zurückgedrängt, wo die Kanadier Probleme haben werden – Fraser, der in der belgischen First Division spielt, wurde in nur 11 Spielen fünfmal kardiert und wird am besten spielen – Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Eden Hazard, um nur drei zu nennen.

Partey wird in Ghanas Startelf im Herzen des Mittelfelds eine Schlüsselrolle spielen und von seiner Position als Abwehrspieler die erste Anlaufstelle in der Abwehr sein.

Sie treffen am Donnerstagnachmittag auf Portugal, und er wird sicherlich derjenige sein, der gegen eine talentierte Mannschaft, die den Gegner frustrieren kann, einige Herausforderungen annimmt.

Partey wurde das letzte Mal kardiert, als er für Ghana spielte, und wird oft auch für Arsenal kardiert.

Zuletzt ist Tottenhams und Kroatiens Flügelspieler und Außenverteidiger Perisic, der in nur drei Einsätzen zweimal kardiert wurde.

Der Spurs-Spieler wird es mit Marokko aufnehmen, das nicht unterschätzt werden sollte, und Perisic wird zu denjenigen gehören, die aufgefordert werden, die notwendigen Herausforderungen gegen die talentierten Stürmer Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Ilias Chair und Soufiane Boufal zu bestehen.

So verwenden Sie Smart Acca

Um Ihren eigenen Smart Acca zu finden, gehen Sie zur talkSPORT EDGE-App und wählen Sie das Smart Acca-Tool aus.

Sie können dann nach Wettbewerb, einer Kategorie, einem Markt filtern und dann auf Suchen tippen, damit das Tool die Statistiken berechnen kann.

Betfair – Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £*

Sie können eine Vielzahl von Statistiken auswählen, die der Smart Acca für Sie berechnet

Sie können sogar die von ihm erstellte Spielerliste durchgehen und Ihren eigenen Akkumulator mit dem Torschussformular der Spieler, dem Disziplinarbericht usw. auswählen.

