Antonio Conte beleefde een teleurstellende terugkeer naar de dug-out van Tottenham toen zijn ploeg door AC Milan werd uitgeschakeld in de Champions League.

De avond van de Spurs werd samengevat door het feit dat Conte werd uitgejouwd door zijn eigen fans en dat Cristian Romero laat wegstuurde in het doelpuntloos gelijkspel in het Tottenham Hotspur Stadium.

Getty De rentree van Conte verliep niet volgens plan

AFP Romero’s rake tackle op Theo Hernandez werd beloond met een tweede gele kaart

Conte werd voor de tweede keer verwelkomd aan de zijlijn na zijn galblaasoperatie eerder dit jaar.

Hij maakte eerder een comeback, maar overschatte zijn herstel, met de wedstrijd van woensdagavond waarin hij volledig terugkeerde.

De Spurs konden zijn expertise en vooruitgang naar de kwartfinales van de Champions League echter niet gebruiken, waardoor de avond eindigde met tien man en een 0-0 gelijkspel, en verloor met 1-0 op totaal.

De Argentijnse verdediger Romero had het bijzonder moeilijk toen hij een vroege gele kaart pakte voor een overhaaste aanval op Rafael Leao.

De zaken zouden later in de tweede helft nog erger worden toen hij zijn marsorder kreeg voor een tweede gele kaart na zijn stevige tackle op Theo Hernandez.

De Spurs werden tijdens de rust luid uitgejouwd na een weinig inspirerende eerste helft en ook het thuispubliek maakte op het einde hetzelfde gevoel kenbaar.

Getty Het vatte samen wat een sombere Europese avond was voor de Spurs

Tottenham 0-0 (0-1 agg) AC Milan LIVE REACTIE: Spurs crasht UIT Champions League De vrouw van Walker lijkt een cryptische Instagram-post te delen terwijl de politie Man City-ster onderzoekt Parker ontslagen, update over transfer Bellingham, reactie op beschuldigingen van Walker, opbouw Spurs Weghorst verklaart de controverse op Anfield, maar sommige Man United-fans zijn niet overtuigd Kyle Walker zou de dag na de overwinning van Man City betrapt zijn op flitsende en kussende vrouw in de bar Bellingham staat op het punt een beslissing te nemen over de toekomst terwijl Liverpool, Man City en Real Madrid in kring rondlopen





De beslissing van Conte om verdediger Davinson Sanchez laat in te zetten toen Spurs op zoek was naar een cruciaal doelpunt, werd ook op boegeroep van de fans onthaald.

De uitzending van Romero was de meest opvallende gebeurtenis van een nacht die in het laatste derde deel aan kwaliteit ontbrak.

De afgekeurde poging van Junior Messias uit een goed uitgevoerde vrije trap-routine in de eerste helft was het dichtst bij beide partijen, voordat Harry Kane in de laatste fase kopte.

Getty Kane en co. konden hun 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd niet meer goedmaken

bt sport Conte zag er machteloos uit toen Spurs woensdagavond zwoegde

Geen van beide partijen was overtuigend op de avond, maar de inspanningen van Milan vanaf de heenwedstrijd hebben hun plek in de kwartfinales veiliggesteld.

Het resultaat betekent dat het wachten van Spurs op hun eerste trofee sinds 2008 nog langer zal moeten duren.