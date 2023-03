Spelers van Tottenham verwachten dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Antonio Conte de club verlaat.

Conte heeft in de zomer geen contract meer en veel spelers denken nu dat ze volgend seizoen onder een nieuwe hoofdtrainer zullen werken.

De spelers zijn bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor slechte prestaties en resultaten, maar er is een gevoel dat Conte bijna een grens heeft overschreden door hen egoïstisch te noemen en hun toewijding aan de club in twijfel te trekken op zaterdag na het 3-3 gelijkspel in Southampton.

Hoogtepunten van het 3-3 gelijkspel tussen Southampton en Tottenham in de Premier League.



Tottenham komt twee weken niet meer in actie en dat heeft voorzitter Daniel Levy korte tijd gegeven om te beslissen of hij actie moet ondernemen tegen Conte.

‘Zijn positie wordt onhoudbaar’ – Jamie Redknapp en Karen Carney ontleden de uitbarsting van Conte



Conte heeft het bestuur van de Spurs duidelijk gemaakt dat zijn woede-uitbarsting puur tegen de spelers was gericht en niet tegen de eigenaar of de voorzitter. Er wordt gezegd dat het business as usual is bij Tottenham, ondanks zijn buitengewone tirade.

Hij leek ook het eigendom van de club aan te vallen, maar het is duidelijk dat Conte’s verduidelijking aan het bestuur erop wees dat hij vroeg waarom alleen de club en managers de verantwoordelijkheid nemen voor het niet winnen terwijl de spelers “alibi’s” krijgen.

De citaten die Conte met het bestuur heeft verduidelijkt… “De club heeft de verantwoordelijkheid voor de transfermarkt, elke coach die hier is gebleven heeft de verantwoordelijkheid. En de spelers? De spelers? Waar zijn de spelers?” “Twintig jaar is er de eigenaar en ze hebben nooit iets gewonnen, maar waarom? De schuld ligt alleen bij de club, of bij elke manager die hier blijft?” “Je vindt een alibi, nog een alibi. Je probeert een excuus te vinden voor de spelers. OK, blijf dit doen, om een ​​excuus te vinden voor de spelers. Je doet alleen dit! Je doet alleen dit. Excuses voor de spelers. “Maar de spelers, misschien mijn toekomst, toen verloren we het vertrouwen, verloren ze de moed, verloren ze het team zijn”. Excuses. Excuses. Excuses. Probeer ze elke keer te beschermen.”

Spelers en staf hebben momenteel een vooraf geplande twee vrije dagen en zullen zich dinsdag op het trainingsveld melden, wat ongeacht het resultaat het geval zou zijn geweest.

Er is nog geen publieke reactie van de spelers op de opmerkingen van Conte, met Cristian Romero en Pedro Porro de enige spelers die sinds de uitbarsting op sociale media hebben gepost.

Sky Sports’ Jamie Carragher zei dat hij geloofde dat Conte ontslagen wil worden na de tirade van de Italiaan, terwijl Jamie Redknapp voelt dat de positie van de Italiaan onhoudbaar wordt.

Het contract van Conte bij de Spurs loopt deze zomer af Sky Sports’ Gary Neville zei dat hij “hem zou houden waar hij is en hem zijn werk zou laten doen”.

Sky Sports-nieuws meldde eerder deze maand dat Tottenham-voorzitter Daniel Levy onder enorme druk staat om Mauricio Pochettino te herbenoemen als Spurs-manager, waarbij verschillende spelers en stafleden de Argentijn smeken om terug te keren en de club nieuw leven in te blazen.

De ineenstorting van Tottenham bij St Mary’s sloot een ellendige mars af, waarin ze uit zowel de FA Cup als de Champions League werden gedumpt, waardoor ze sinds 2008 trofeeloos achterbleven.