Antonio Conte zegt dat hij “klaar is om te sterven” voor Tottenham Hotspur tot het einde van het seizoen, maar gaf toe dat het contract dat hij aan het begin van zijn ambtstermijn tekende “vreemd” was.

De speculaties over de toekomst van Conte zijn geïntensiveerd na het slappe vertrek van de Champions League naar AC Milan van woensdag, waarbij de huidige termijn van de Italiaan in de zomer afloopt, terwijl de overtuiging groeit dat hij voor het einde van het seizoen zal vertrekken.

Maar de 53-jarige houdt vol dat hij de rest van het seizoen zal zien voorafgaand aan de Premier League-thuiswedstrijd van zaterdag tegen Nottingham Forest, de eerste van 12 resterende wedstrijden voor de Spurs.

Op de vraag of hij wilde blijven, antwoordde hij: “Je kent mijn mening en mijn wens. Ik heb je vaak gezegd en tijdens de persconferentie dat de situatie die ik heb gevonden – we zijn ver te streven om competitief te zijn en probeer te winnen.

“Lange tijd heb ik gezegd dat we tijd nodig hebben, we hebben geduld nodig en ik zie dat de omgeving hier geen geduld heeft, of misschien wil de omgeving de realiteit niet begrijpen.

“Als niemand dit wil begrijpen en ik spreek zeker niet over mijn toekomst, want de club weet heel goed wat mijn situatie is, mijn gedachten. We kunnen geen wonderen doen. Als ik een doelwit voor mensen ben geworden, dan niet.” , Ik ben deze persoon niet. De realiteit is dit.

“We hebben tijd en geduld nodig. Ik begreep dat hier het geduld op was voor de fans, voor het milieu en dan zien we wel wat er in de toekomst gebeurt.”

Spurs’ komende vijf wedstrijden Zaterdag: Nottingham Forest (H) – PL, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 18 maart: Southampton (A) – PL, 15.00 uur

Maandag 3 april: Everton (A) – PL, aftrap 20.00 uur (live op Sky Sports)

Zaterdag 9 april: Brighton (H) – PL, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 15 april: Bournemouth (H) -PL, aftrap 15.00 uur

Conte zei dat hij zichzelf niet de grond in zou rennen, maar alles zou geven aan de club zolang hij aan de leiding blijft.

“Tot het einde ben ik bereid te sterven voor deze club, maar dan zullen we zien, want ik ben niet zo dom om door te gaan met zelfmoord plegen.”

Hij voegde eraan toe: “Weet je, we hebben met de club een contract getekend, een vreemd contract voor anderhalf jaar. Meestal teken je voor drie jaar, maar ik denk dat het voor de club en voor mezelf was om de situatie te zien.”

Martyn Ziegler van The Times en Jonathan Liew van The Guardian bespreken of het vertrek van Conte bij Spurs onvermijdelijk is



“Voor de club om mijn persoonlijkheid, mijn capaciteit als coach en voor mij te begrijpen – van mijn kant was het hetzelfde. Om te begrijpen of we op dezelfde golflengte zaten.”

“Nu na anderhalf jaar kent de club mij, ik ken de club en deze situatie is duidelijk. We moeten het seizoen afmaken en dan zien we wel.”

“De club kent mijn gedachten heel goed. Ik ben bereid om tot het einde van het seizoen voor deze club te sterven.”

Conte: Richarlison had geen kritiek op mij | ‘Hij heeft gelijk, zijn seizoen was klote’

Tottenham-aanvaller Richarlison zegt dat hij niet tevreden is met de huidige minuten die hij op het veld krijgt



Conte verwees ook naar het explosieve interview na de wedstrijd dat Richarlison gaf, waarin de aanvaller toegaf dat dit seizoen “s***” was geweest na hun vertrek uit de Champions League naar AC Milan.

De Spurs-baas onthulde dat de Braziliaan zijn excuses had aangeboden voor het incident en het ermee eens was dat hij een slechte campagne had doorstaan.

“Allereerst heb ik het interview met Richarlison bekeken en hij bekritiseerde me niet. Hij zei dat mijn seizoen een “s***” was en hij heeft gelijk, want zijn seizoen is niet goed omdat hij veel blessures had”, aldus Conte. gezegd.

“Hij begon goed bij ons, hij had toen een blessure en ging naar het WK en had nog een blessure, hij kwam terug en bleef een maand out.

“Hij scoorde nul goals bij ons (in de Premier League), slechts twee goals in de Champions League en de man was heel eerlijk om te zeggen dat zijn seizoen niet goed was.

“Dan vraag je mij voor de rest van het interview? Ik denk dat (de) man begreep dat hij een fout had gemaakt, want als je met mij spreekt, ik en ik, niet ‘ons’. Het betekent dat je alleen aan jezelf denkt en je bent egoïstisch.

“Ik herhaal het tegen mijn spelers: als we iets belangrijks willen bouwen, vechten voor iets belangrijks, vechten om competitief te zijn en een trofee willen winnen, moeten we met ‘wij’ praten.

“Als we I, I en I spreken, denken we alleen aan zichzelf. De man begreep het heel goed en bood zijn excuses aan, wat goed is, want ik had de gelegenheid om de geest van het team voor een andere keer te verduidelijken.”