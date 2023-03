Antonio Conte houdt vol dat Tottenham Harry Kane voor de rest van zijn carrière wil behouden.

Kane gaat deze zomer het laatste jaar van zijn Spurs-contract in en over zijn toekomst wordt voortdurend gespeculeerd.

Getty Kane maakte dit seizoen al 20 Premier League-doelpunten

Tottenham Hotspur riskeert de 29-jarige in 2024 voor niets te verliezen, tenzij ze het eens kunnen worden over nieuwe voorwaarden.

Het is bekend dat Manchester United geïnteresseerd is in Kane, maar de Spurs zijn niet bereid om te verkopen, zelfs niet als de aanvoerder van Engeland weigert een nieuw contract te ondertekenen.

Kane werd in 2021 een verhuizing van £ 150 miljoen naar Manchester City geweigerd en werd onlangs de topscorer aller tijden van Tottenham.

Toen hem werd gevraagd naar de toekomst van de aanvaller, zei de Spurs-baas: “Ik denk dat dit een vraag is voor de club. De club wil Harry Kane zeker voor de rest van zijn carrière erbij betrekken, wat mij betreft.

“Want als je dit type speler hebt, een spits van wereldklasse zoals hij, dan wil je dat hij hier de rest van zijn leven blijft.

“Maar ja, je kent voetbal. Soms is het onvoorspelbaar, maar het is niet mijn taak om een ​​beslissing te nemen. Dit is de beslissing voor de club en voor Harry.”

Getty-afbeeldingen – Getty Spurs-voorzitter Daniel Levy laat Kane niet zonder slag of stoot gaan

Het contract van Conte loopt aan het einde van dit seizoen af ​​en ook de toekomst van de Italiaan is een hot topic.

De manager suggereerde dat hij door de Spurs zou kunnen worden ontslagen na het slappe vertrek van de Champions League naar AC Milan.

Maar met de club nog steeds in de strijd om de top vier, gaf Conte toe dat hij verwacht de campagne te zien.

Hij zei: “Je vroeg me naar de toekomst en ik zei tegen je dat je niet weet wat er gebeurt, want misschien kan de club me ontslaan.

Getty Velen verwachten dat Conte de Spurs deze zomer zal verlaten

“Maar ik herhaal, ik denk niet dat de club dit denkt. De club ziet elke dag wat ik en mijn staf doen voor deze club. Het was alleen een antwoord over mijn toekomst.

“Ik denk dat er geen enkele club is die tegen de manager kan zeggen dat je hier blijft tot het einde van het seizoen. Weet je, voetbal is echt raar.

‘Je weet niet wat er morgen gebeurt, begrijp je? Maar ik herhaal, naar mijn mening proberen we op elk moment alles te doen, ik en mijn staf, en ik denk dat de club dit waardeert.

“Want als je me blijft vragen of ik een nieuw contract teken, betekent dit dat de club misschien waardeert wat we doen, het werk dat we doen, in deze anderhalf jaar.”