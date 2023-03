Antonio Conte gaf toe dat hij de tijd had onderschat die hij nodig zou hebben om te herstellen van een operatie bij zijn tweede terugkeer naar Tottenham Hotspur – en verwelkomt de druk van de ontmoeting met Milan op woensdag.

Conte werd aanvankelijk slechts een week uitgesloten na een operatie om zijn galblaas te verwijderen, maar een terugkeer naar Hotspur Way werd nog eens zeven dagen later afgebroken toen doktoren eisten dat hij in Italië zou blijven en volledig zou herstellen.

Tijdens zijn afwezigheid heeft Cristian Stellini de leiding genomen over de laatste vier wedstrijden van Spurs met gemengde resultaten, waaronder twee overwinningen in de Premier League, maar ook een FA Cup-uitval door Championship-kant Sheffield United.

Conte was maandag weer aan het trainen in de aanloop naar de te winnen Champions League-finale-16 terugwedstrijd van woensdag tegen AC Milan. Conte zei dat hij niet besefte hoe lang zijn lichaam zou duren om te herstellen van de operatie, maar dat hij de druk van geconfronteerd met de Italiaanse kampioenen.

“Zeker, ik heb het herstel na de operatie onderschat”, zei hij. “Ik denk dat ik vanwege mijn verantwoordelijkheidsgevoel vroeg terug wilde komen. Misschien heb ik mijn lichaam en mezelf overschat.

“Nu gaat het goed met me en heb ik energie teruggekregen en moet ik afvallen, maar voor de rest is mijn gevoel goed. Ik zal proberen mijn energie over te brengen op mijn spelers. Het is belangrijk voor mij om samen te werken met mijn spelers en de staf.” en bereid je voor op de spelen.

“Van een afstand probeerde ik heel dicht bij mijn spelers te blijven met behulp van video. Aanwezig zijn is totaal anders en daarom moet ik mijn hele staf bedanken. Ze hebben het heel goed gedaan en de spelers bleven drie weken zonder de manager was niet gemakkelijk, maar nu ben ik terug en ben ik heel gelukkig.

In de aanloop naar hun cruciale Champions League-duel met AC Milan blijven er vragen over of Antonio Conte volgend seizoen nog steeds de leiding heeft over Tottenham.



“We leven voor deze momenten (zoals het spelen van Milan), want als de druk toeneemt, betekent dit dat je niveau omhoog gaat. Vergeet niet dat we vorig seizoen in de Europa Conference League speelden en dit jaar de Champions League.

“De druk is normaal, we moeten met dit soort druk leven. Als er één ding is dat we moeten proberen om de omgeving hier te verbeteren, dan is het om met de druk te leven. Soms betekent dat een beetje gestrest zijn, niet altijd. om in vrede te zijn, maar om het op een positieve manier te kanaliseren.”

Conte liet zich doorgaans niet afschrikken door zijn gedwongen medische afwezigheid en hield vol dat het weggaan bij de club zijn kijk op zijn toekomst bij Tottenham of binnen het voetbal niet heeft veranderd.

De 53-jarige verdediger heeft in de zomer geen contract meer in het Tottenham Hotspur Stadium en de plannen van hem en Spurs moeten daarna nog worden opgelost.

“Het heeft me niet van gedachten veranderd”, zei hij. “Dit soort situaties kan gebeuren en ik ontdekte na de operatie dat veel van mijn vrienden dezelfde operatie hadden ondergaan.

“Dit was een spoedoperatie, niet gepland, en dat is heel anders. In het begin was er veel verdrietig nieuws, maar toen ze me vertelden dat ik alleen om deze reden geopereerd was, was ik blij, want je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Zoon: Het is anders als Conte in de buurt is





Tottenham's Heung-Min Son zegt dat het een 'geweldige opsteker' is om Antonio Conte weer in de dug-out te hebben voor hun Champions League-duel met AC Milan.



Heung-Min Son voegde zich bij Conte tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd en bracht hulde aan het verschil dat de Italiaanse aanwezigheid maakt voor hem en zijn teamgenoten, die zaterdag met 1-0 werden verslagen bij Wolves en nu hun top-vier hoop hebben gevestigd van hun eigen handen.

Gevraagd naar de terugkeer van Conte, zei hij: “Het is belangrijk. Ik ben blij dat de manager naast me zit. Hij brengt goede energie in het team. Als de baas er niet is, is het anders. Gisteren konden we die energie voelen en zijn passie aan de zijlijn zullen we ons meer op ons gemak voelen.

“We willen niet dat de fans teleurgesteld worden. Het was pijnlijk vorige week om uit de FA Cup te komen. Om een ​​goed seizoen te zijn, moeten we op dit moment het beste doen wat we kunnen. We zitten nog steeds in de Champions League.” Competitie en vechten voor de top vier. We moeten voor deze dingen gaan, anders wordt het slecht en heel triest.”