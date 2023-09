Antoine Martin neemt de leiding over van Andréa Maechler in de SNB-gidsen

De SNB-Führung zal een aantal jaren terugkomen. Der Nachfolger von Andréa Maechler wechselt von der Amerikaanse Notenbank zum Schweizer Hanger.

Het nieuwe Direktorium is van Antoine Martin. PD

Antoine Martin is nieuw bij de drie directories van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Wie de Bundesrat ook is die de Freitagmittag mitteilte, heeft Martin op de banktarieven van de SNB zum Nachfolger von Andréa Maechler gewählt; Maechler haatte de Gremium in juni. President van het directoraat, het geld dat politici vallen, is Thomas Jordan, zijn president is Martin Schlegel.