Bei pro-palästinensischen Protesten kommt es immer wieder zu antisemitischen Äußerungen. Shimon Stein, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland, ist nicht überrascht. Er ist überzeugt, dass viele Palästinenser den Krieg aus ihrer Heimat nach Deutschland mitgebracht haben.

Israels ehemaliger Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, rechnet mit der deutschen Integrationspolitik und erwartet weitere antisemitische Angriffe in Deutschland. „Aber die Ursachen sind bekannt. Die Integration vieler Palästinenser in Deutschland ist gescheitert. Sie haben den Krieg oft aus ihrer Heimat mitgenommen und projizieren ihn nun auf deutschen Boden“, sagt Stein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das überrascht ihn nicht. „Wird das so weitergehen? Ja!“ erklärt Stein. Er fordert, dass Deutschland im Rahmen des Gesetzes „alles“ dagegen unternimmt.

Ähnlich äußerte sich auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff in der „Welt“. „Neben dem rechtsextremen Antisemitismus erleben wir derzeit auch Hass auf zugewanderte Juden“, sagt der CDU-Politiker im Interview. Es sei „unerträglich, was gerade passiert.“ Es passiert auf manchen Straßen und Plätzen“, erklärt Haseloff. Wer in Deutschland leben will, müsse akzeptieren, „dass Verantwortung für Israel Teil der deutschen Identität und Staatsräson ist“, betont der Regierungschef von Sachsen-Anhalt: „Wer das nicht akzeptieren will, der kann nicht zu unserer Gesellschaft gehören.“

Als Reaktion auf den Krieg im Nahen Osten kam es in Deutschland zuletzt immer wieder zu pro-palästinensischen Kundgebungen, bei denen die Polizei antisemitische und antiisraelische Äußerungen dokumentierte – etwa in arabisch geprägten Teilen des Berliner Bezirks Neukölln. Berlin hat daher alle pro-palästinensischen Proteste bis zum 30. Oktober verboten. Um ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen, streikten viele Menschen in Neukölln und ließen am Freitag ihre Geschäfte geschlossen.

„In ihren Rechten eingeschränkt und in humanitärer Hinsicht benachteiligt“

Gregor Gysi, Außenpolitikexperte der Linksfraktion, hat manchmal Verständnis für die Proteste. „Selbstverständlich haben auch die Palästinenser das freie Recht zu demonstrieren“, sagt er dem Redationsnetzwerk Deutschland. „Seit Jahrzehnten werden ihre Rechte eingeschränkt und sie werden aus humanitärer Sicht erheblich benachteiligt. Bei solchen Demonstrationen darf es aber nicht zu antisemitischen Straftaten kommen.“ Antisemitismus muss wirksam bekämpft werden und die Solidarität mit den Juden, mit den Israelis, mit dem Existenzrecht des Staates Israel muss durch Kundgebungen wie am Sonntag in Berlin zum Ausdruck gebracht werden.

Bei einer Großkundgebung demonstrierten am Sonntag Tausende Menschen gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel. Die Veranstalter sprachen von mindestens 25.000 Teilnehmern, die Polizei gab eine Zahl von 10.000 an. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief alle Bürger dazu auf, jüdisches Leben zu schützen. „Ich bitte alle in unserem Land, diese Bürgerpflicht wahrzunehmen“, sagte Steinmeier am Brandenburger Tor.