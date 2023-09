Antisemitismus-Experte: „Erleben des Klimawandels in der Erinnerungspolitik“ | tagesschau.de



Interview

Stand: 02.09.2023 14:50 Uhr

Der Direktor der Stiftung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora warnt vor einem „politischen Klimawandel im Gedenken“. Das zeige sich auch am Auftritt der AfD, an Äußerungen Maaßens und der Diskussion um Aiwanger, sagte Wagner.

tagesschau.de: Herr Wagner, Sie haben vor einem Jahr während der Corona-Pandemie den Schutz des „reflexiven Geschichtsbewusstseins“ der liberalen Demokratie gefordert. Wie gehen die Deutschen heute mit ihrer eigenen Geschichte um?

Jens Christian Wagner: Es ist schlimmer geworden. Einerseits halten sich die mit Corona verbundenen Verschwörungslegenden und ahistorischen Gleichsetzungen einer „Corona-Diktatur“ mit dem Nationalsozialismus hartnäckig. Auf der anderen Seite gab es den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Damit einher geht auch eine Instrumentalisierung der Geschichte, eine Umkehrung der Schuld. Vor allem die Rechtsextremisten nutzen den Krieg, um antiwestliche, antiliberale, antiamerikanische, aber auch antisemitische Ressentiments zu schüren.





Zur Person Jens Christian Wagner leitet seit 2020 die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena.

tagesschau.de: Wie spiegelt sich dies in der Stiftungsarbeit wider?

Wagner: Offene Angriffe haben in den letzten Monaten, insbesondere in den letzten Wochen, deutlich zugenommen. Fast täglich tauchen an deutschen Gedenkstätten neonazistische und antisemitische Schmierereien auf. Vor zwei Wochen kam es zu einem Angriff auf die Geschäftsstelle der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Scheiben wurden eingeschlagen, Plaketten umgeworfen. Wir sind über diese Entwicklung sehr besorgt.

tagesschau.de: Wie erklären Sie das?

Wagner: Seit einigen Jahren erleben wir einen Klimawandel in der Erinnerungspolitik. Antisemitismus, Verschwörungslegenden, Reichsbürgerideologie nehmen zu. Im Grunde kann man es mit drei Buchstaben zusammenfassen: AfD. Aufgrund der verschiedenen Krisen erlebt die Partei ein starkes Wachstum. Damit vereint sie genau diese Strömungen in ihren Reihen, was den Rechtsextremisten den Rückenwind gibt, sich offen gegen Gedenkstätten und Erinnerungskultur zu wenden. In diesem gesellschaftlichen Klima kommt es zu gewalttätigen Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit.

tagesschau.de: In Nordhausen befindet sich die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Am kommenden Sonntag wählt die Stadt einen neuen Bürgermeister. Sie warnen öffentlich vor der Wahl des AfD-Kandidaten, dem gute Chancen nachgesagt werden. Warum?

Wagner: Jörg Prophet versucht, sich als vermeintlicher Gemäßigter darzustellen. Er ist Mitglied der Thüringer AfD, die von Björn Höcke geführt wird – einem Rechtsextremisten mit völkischen „Säuberungsfantasien“ und berüchtigtem Geschichtsrevisionismus.

tagesschau.de: Und der Kandidat selbst?

Wagner: Prophet hat in der Vergangenheit vom sogenannten Schuldkult gesprochen. Das ist reiner geschichtsrevisionistischer AfD-Diskurs. Vor zwei Wochen war er auf dem „Sommerfest“ des antisemitischen und rechtsextremen „Compact Magazine“. Dort trat der Prophet zwischen Neonazis und Reichsbürgern auf. Offenbar hat er keine Berührungsängste.

Ein solcher Bürgermeister wäre eine Katastrophe für Nordhausen – eine Stadt, in der sich zwischen 1943 und 1945 Mittelbau-Dora befand, eines der schrecklichsten Konzentrationslager Deutschlands. Ich bin sicher, dass Überlebende und ihre Angehörigen niemals einen Fuß in das Konzentrationslager setzen würden Rathaus Nordhausen, wenn dort ein AfD-Bürgermeister von Höckes Gnaden residiert. Und wir konnten und wollten auch keine Ausstellungen mehr im städtischen Raum machen.

„Vogelscheiße“ wirkt sich auf Besucher aus

tagesschau.de: Sie arbeiten seit 2001 in Mittelbau-Dora und später auch in Buchenwald. Wie haben Sie den Umgang mit der AfD erlebt?

Wagner: Die Fraktion hat mehrere kleine Anfragen zu unserer Arbeit und mir selbst gestellt. Mir wurde meine berufliche Eignung als Führungskraft abgesprochen und mir wurde vorgeworfen, ein Wessi zu sein, der über Netzwerke an seinen Job gekommen wäre. Sie machen einen Strich durch die Rechnung und erzeugen Misstrauen.

Allerdings sind die historisch-politischen Meinungsäußerungen heftiger: Gaulands „Vogelschiss“, Höckes „Denkmal der Schande“. Das merken wir in Gesprächen mit Besuchern der Gedenkstätten. Provokatives Verhalten hat dort zugenommen.

tagesschau.de: 2017 wurde Höcke nach der Dresdner Rede ein Zutrittsverbot für Buchenwald erteilt. Gilt das noch?

Wagner: Höcke hat kein Hausverbot. Er kann jederzeit die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora besuchen, um mehr über die Geschichte des Nationalsozialismus zu erfahren. Allerdings ist allen AfD-Funktionären die Teilnahme an Stiftungsveranstaltungen untersagt. Das würde rechtsextreme Diskurse normalisieren.

tagesschau.de: Sind Sie als Leiter einer öffentlichen Stiftung nicht zur Neutralität verpflichtet – insbesondere vor Wahlen?

Wagner: Unsere parteipolitische Neutralität endet dort, wo NS-Opfer verspottet oder unser gesetzlich formulierter Stiftungszweck in Frage gestellt wird. Genau das verpflichtet uns, Herrn Höcke und anderen rechtsextremen Politikern der AfD keine Bühne in der Gedenkstätte zu geben.

tagesschau.de: Sie sprachen von einem „politischen Klimawandel der Erinnerung“. Zeigt sich das auch in der Diskussion um den bayerischen Vizepräsidenten Hubert Aiwanger und ein geschmackloses Pamphlet, das bei ihm in der Schule gefunden wurde?

Wagner: Aiwanger hätte sich entschuldigen und glaubwürdige Einsicht zeigen sollen. Er tat das spät und nur zur Hälfte. Nun wirft er seinen Gegnern vor, „die Shoah für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen“. Das zeugt nicht von Einsicht. Wenn die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Bayern wären, würde ich Aiwanger nicht erlauben, hier Gedenkreden zu halten. Aber es geht nicht nur um ihn.

tagesschau.de: Eher?

Wagner: Dank seiner zahlreichen Verteidiger ist nicht von einer den Holocaust verherrlichenden Broschüre, sondern nur von einer angeblichen Hetzkampagne die Rede. Der Klimawandel in der Erinnerungspolitik ist durch einen Rückgang des Geschichtsbewusstseins und der historischen Sensibilität gegenüber den NS-Verbrechen gekennzeichnet. Die negative Folie des Nationalsozialismus war stets grundlegend für das demokratische Selbstverständnis der Bundesrepublik. Das gilt heute nicht mehr.

Maaßen verspottete Nazi-Opfer

tagesschau.de: Sie haben den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, wegen Volksverhetzung angezeigt. Maaßen hatte zum Twitter-Nachfolger X geschrieben: „In den 1930er Jahren hieß es: ‚Kauft nicht bei Maaßen.‘ Geschichte wiederholt sich.“

Wagner: Maaßen bezieht sich auf den Slogan „Kauft nicht bei Juden“. Der sogenannte Judenboykott war einer der ersten Schritte auf dem Weg zur völligen Ausgrenzung und Entrechtung der Juden – und dann ab 1941 zu brutaler Verfolgung und Massenmord. Das muss man in einer Zeile sehen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Gleichsetzung damit eine Verharmlosung der Shoah und einen Verstoß gegen § 130 StGB darstellt. Ich hoffe, dass Maaßen zu der Einsicht kommt, dass ahistorische NS-Gleichsetzungen, die sich über die Opfer lustig machen, nicht zulässig sind.

tagesschau.de: Er verfolge laut Maaßen eine „antisozialistische Wende“ in Thüringen, irgendwo zwischen AfD, CDU und FDP. Welche Rolle spielen Akteure im gesellschaftlichen Wandel?

Wagner: Maaßen ist zweifellos im neuen rechten, rechtsextremen Milieu angekommen und dort fest verankert. Seine Verbindungen zum bürgerlichen Reichsmilieu sind offensichtlich. Vor einigen Monaten sprach er von einem angeblichen „eliminatorischen Rassismus gegen Weiße“. Damit spielt er auf den von Daniel Goldhagen in den 1990er Jahren beschriebenen eliminatorischen Antisemitismus an. Hier haben wir wieder eine Schuldumkehr, einen Geschichtsrevisionismus. Maaßen schreibt über den „Great Reset“ und „globalistische Eliten“. Das sind antisemitische Codes.

Dennoch ist Maaßen weiterhin CDU-Mitglied. Meine große Sorge ist, dass es ihm gelingt, seine Parteifreunde für seine Linie zu gewinnen. Ich hoffe, dass sich die Thüringer CDU deutlicher von ihm distanziert und das Parteiausschlussverfahren letztlich von Erfolg gekrönt wird.

Das Interview führte Thomas Vorreyer, tagesschau.de