Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti versuchte der Mob um 17.15 Uhr deutscher Zeit, ein Flugzeug zu stürmen, das aus der israelischen Metropole Tel Aviv eingetroffen war. Die Gruppe wollte gezielt nach israelischen Staatsbürgern suchen. In einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie die Passagiere gerade ihr Flugzeug verlassen wollten, aber von einem Flughafenmitarbeiter mit den Worten „Schnell, an Bord!“ zurückgeschickt wurden. In einem anderen Video stellt die Gruppe einen jungen Mann aggressiv zur Rede.

Sicherheitskräfte und Spezialeinheiten der Polizei seien bereits vor Ort, berichten russische Medien übereinstimmend. Die örtlichen Behörden haben bereits ein Strafverfahren eingeleitet, das eine Freiheitsstrafe von bis zu fünfzehn Jahren nach sich ziehen könnte.

Hotels wurden gestürmt, Gebäude in Brand gesteckt

Machatschkala ist die Hauptstadt der russischen Republik Dagestan im Süden des Landes. 94 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Aufgrund des Gaza-Konflikts kommt es in der Region derzeit zu einer Zunahme antisemitischer Übergriffe. Am Samstag umstellte eine Menge wütender Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt, weil es Gerüchte gab, dass dort Flüchtlinge aus Israel untergebracht seien. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Lokalen Berichten zufolge brachen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe von Hotelgästen zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv im Nordkaukasus landen, und zwar auf den Flughäfen Machatschkala, Mineralnyje Wody und Sotschi. Nach Angaben des regierungsfeindlichen russischen Nachrichtenportals Medusa wollten viele der Passagiere einfach in Machatschkala umsteigen und nach Moskau weiterfliegen. Der Flugplatz wurde jedoch vorübergehend geschlossen und ankommende Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.

In Naltschik seien am Sonntag neben einem im Bau befindlichen jüdischen Kulturzentrum Reifen in Brand gesteckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ria. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden der Republik Kabardino-Balkarien war das Gebäude mit extremistischen Parolen beschmiert. Fotos zufolge hieß es „Tod den Juden“. In der Republik Karatschajewo-Tscherkessien forderten Demonstranten die Abschiebung der dortigen jüdischen Bevölkerung.

Islamische Geistliche stellen sich gegen den Mob

Der Chef der Republik Dagestan, Sergej Melikow, forderte die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. „Aufgrund der von unseren Feinden verbreiteten Fälschungen standen einige sehr junge Menschen kurz davor, gegen die Gesetze zu verstoßen“, schrieb er auf Telegram. Auch die islamischen Geistlichen der Region stellten klar: „Antisemitismus hat im multiethnischen Nordkaukasus keinen Platz.“

Präsident Wladimir Putin traf sich letzte Woche wegen der Gewalt im Nahen Osten mit den Oberhäuptern der in Russland vertretenen Religionen. Er forderte ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen in dem großen Land.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Angriffe als „schrecklich“. „Das ist kein Einzelfall in Machatschkala“, schrieb Selenskyj, der selbst Jude ist, am Sonntagabend im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter. Stattdessen seien die Angriffe „Teil des weit verbreiteten Hasses Russlands auf andere Nationen, der vom Staatsfernsehen, Fernsehkommentatoren und Behörden geschürt wird“.