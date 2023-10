Antisemitische Angriffe – ferne Folgen des Krieges gegen die Ukraine



Analyse

Stand: 30. Oktober 2023 19:09 Uhr

Die antijüdischen Unruhen im Nordkaukasus haben für Entsetzen gesorgt. Die russische Führung behauptet, der Westen und die Ukraine stünden dahinter. Doch die Ursachen sind hausgemacht.

Am Morgen nach den Unruhen war der Flughafen der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala verlassen. Das Filmmaterial zeigt den Gouverneur der Russischen Republik, Sergej Melikow, bei einem Rundgang durch das Gelände. Er ließ sich von Sicherheitskräften zeigen, wo die Menschenmenge das Flughafengebäude und den Flugplatz betreten hatte, um Jagd auf jüdische Passagiere in einem Flugzeug zu machen, das am Sonntagabend aus Tel Aviv gelandet war.

Melikov versuchte am Sonntagabend, sich von den Unruhen zu distanzieren. Die Ereignisse seien „ungeheuerlich“. Die Strafverfolgungsbehörden würden angemessen damit umgehen.

Die Stimmung in Dagestan war bereits in den vergangenen Tagen aufgeheizt und die Ereignisse am Flughafen waren nur der Höhepunkt. Am Samstag umstellte eine Menschenmenge ein Hotel in der Stadt Chassawjurt und forderte die Kontrolle der Reisepässe der Gäste. In Naltschik wurde neben einem im Bau befindlichen Kulturzentrum ein Feuer entzündet.

Jüdische Gemeinden in Angst

Das russische Exilmedium „Medusa“ zitierte am Sonntag ein Mitglied des russischen Oberrabbinats in Dagestan, Ovadia Isakov, mit der Befürchtung, dass Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Dagestan evakuiert werden müssten. Sie haben große Angst, dass die Polizei nicht helfen wird. Aber er weiß nicht, was er raten soll. Auch andernorts in Russland kommt es zu Anschlägen.

Vertreter internationaler jüdischer Organisationen äußerten ihr Entsetzen. Man hoffe, dass Präsident Wladimir Putin „die lokalen Behörden unmissverständlich anweist, keine Pogrome gegen Juden zuzulassen“, sagte der Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur. Goldschmidt war Oberrabbiner von Moskau. Seit 2022 lebt er im Exil, weil er den Krieg Russlands gegen die Ukraine ablehnt.

Die russische Führung behauptete, die Unruhen seien durch ausländische Provokateure verursacht worden. Angesichts der Fernsehbilder vom „Grauen“ im Gazastreifen sei es „sehr leicht, die Situation zu missbrauchen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er sprach von Versuchen des Westens, die Ereignisse im Nahen Osten zur Spaltung der russischen Gesellschaft auszunutzen. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau behauptete ebenso wie Dagestans republikanischer Führer Melikow, dass die Ukraine eine Schlüsselrolle spiele.

Beweise – etwa wer hinter Telegram-Kanälen wie „Morning Dagestans“ steckt, die in den vergangenen Tagen über die Evakuierung israelischer Staatsbürger in südrussische Städte wie Sotschi und Mineralnyje Wody berichtet hatten, lieferten sie allerdings nicht auch nach Machatschkala und schürte dabei Hass. Dort wurden die Ankunftsdaten des Passagierflugzeugs aus Tel Aviv mitgeteilt.

Putins Handlungsspielraum ist begrenzt

Es waren auch prominente Persönlichkeiten aus dem Nordkaukasus, die Ängste schürten und antiisraelische Stimmungen schürten. Der Kampfsportmeister Khabib Nurmagomedov schrieb am 18. Oktober nach der Explosion in einem Krankenhaus über den israelischen Völkermord in Gaza. Sein Instagram-Account hat 35,8 Millionen Follower.

Präsident Putin selbst äußert oder drückt im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine direkt Gefühle gegen Juden aus. Dazu gehörte seine Bemerkung Anfang September, der ukrainische Präsident Wolodomir Selenskyj sei vom Westen als „ethnischer Jude“ eingesetzt worden, um vom dortigen Nationalsozialismus abzulenken.

Im Mai 2022 empörte Außenminister Sergej Lawrow Israel mit einem Nazi-Vergleich, indem er vom „jüdischen Blut“ Adolf Hitlers schwadronierte. Die Regierung in Jerusalem berief damals den russischen Botschafter ein – wie bereits in den vergangenen Tagen, nachdem Putin Hamas-Vertreter nach Moskau eingeladen hatte. Die russische Führung unterhält nicht nur seit langem Verbindungen zur islamistischen Terrororganisation. Auch sein Verbündeter und Finanzier Iran wurde durch die westlichen Sanktionen als Partner Russlands immer wichtiger.

Die Beispiele zeigen, wie sehr der Krieg gegen die Ukraine inzwischen Putins Politik dominiert und ihm damit die Flexibilität nimmt, die er zuvor im Nahen Osten genutzt hat. Putin unterhält bisher gute Beziehungen zum israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu.

Fruchtbarer Boden für Antisemitismus

Äußerungen wie die von Putin und Lawrow gegen Israel und Juden entsprechen weit verbreiteten antisemitischen Mustern in Russland. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich mit Geschichte befassen und darüber aufklären, wurden in ihrer Arbeit zunehmend eingeschränkt. Die Bildungseinrichtungen des Landes verzerren zunehmend die Geschichte und verbreiten Ultranationalismus.

In Regionen wie dem Nordkaukasus herrscht zudem eine prekäre soziale Lage und massive Frustration. Vor einem Jahr kam es in Dagestan zu einem Aufstand gegen die Zwangsrekrutierung von Männern für den Krieg gegen die Ukraine. Die Unruhen wurden gewaltsam unterdrückt.

Wenige Tage vor dem Ausbruch der Gewalt im Nordkaukasus empfing Putin die religiösen Führer des Landes

Spannungen, die Putin nicht nutzen kann

Nun zeichnet sich ab, dass wir den plötzlichen Gewaltausbruch mit aller Kraft eindämmen werden. Weil Putin solche Spannungen in Russland nicht braucht. Erst vor wenigen Tagen lud Putin die religiösen Führer des Landes in den Kreml ein und erklärte ihnen, dass „interethnische und interreligiöse Harmonie die Grundlage der russischen Staatlichkeit“ sei. Es ist eine Politik, die Putin von Anfang an mit Blick auf die Vielfalt der Ethnien und Religionen in Russland verfolgte.

Auch rechtsextreme Bewegungen ließ Putin nach schweren Verbrechen gegen Migranten letztlich zerschlagen, es kam zu massiver Gewalt gegen Gastarbeiter und ethnische Minderheiten.

Es gibt Spielraum, wenn es Putin nützt

Die Verhaftung des ultranationalistischen Militärbloggers Igor Girkin/Strelkov und der Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zeigen auch, dass Putin solchen Akteuren noch lange Zeit erlaubt, ihr Ding zu machen, solange sie als Ventil für die öffentliche und seine Stimmung dienen Machtspiele. Aber wenn sie die Stabilität seiner Macht gefährden, wird er sie los.

Doch auch der Krieg gegen die Ukraine schränkt Putins innenpolitischen Handlungsspielraum zunehmend ein und gefährdet die Stabilität des Landes. Dies zeigt der antisemitische Gewaltausbruch im Nordkaukasus als akzeptierte oder unerwünschte Folge dieses Krieges.

Es ist fraglich, wie wirksam Putins Gegenmaßnahmen sind – etwa sein Besuch in Dagestan Ende Juni nach Prigoschins gescheiterter Meuterei. Unerwartet war er nach langer Zeit wieder in einer Menschenmenge aufgetaucht, die sich scheinbar spontan versammelt hatte und liebevoll zu einem Mädchen war.