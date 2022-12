Antiochia gibt Einreichungstermine für Petitionen bekannt – Shaw Local

ANTIOCH – Die konsolidierte Wahl vom 4. April 2023 wird drei Dorftreuhänderposten in Antiochia beinhalten. Jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren.

Gefälligkeitspakete für Wahlbewerbungen sind im Village of Antioch, 874 Main St., Antioch, erhältlich. Pakete können persönlich im Gemeindehaus abgeholt oder per E-Mail unter lromine@antioch.il.gov angefordert werden.

Das Village of Antioch nimmt während der Petitionsfrist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr Petitionen für das Büro des Village Clerk entgegen.

Das Village bleibt geöffnet, um Petitionen bis 17 Uhr am letzten Tag der Einreichung, dem 19. Dezember, anzunehmen.

Jeder, der seine Petition um 8:00 Uhr am 12. Dezember einreicht, erhält eine Quittung für den „gleichzeitigen Einreicher“ und nimmt an einer Lotterie teil, um die Platzierung der Stimmzettel zu bestimmen. Alle Petitionen, die bei der ersten Postzustellung am 12. Dezember beim Büro des Dorfschreibers eingehen, gelten ebenfalls ab 8:00 Uhr an diesem Tag als eingereicht und werden in die Lotterie für die Platzierung der Stimmzettel aufgenommen. Um sich am letzten Tag der Einreichung für die Simultaneous Filing Lottery zu qualifizieren, müssen Sie Ihre Petition zwischen 16 und 17 Uhr am 19. Dezember einreichen.

Nach 17:00 Uhr am 19. Dezember werden keine Petitionen angenommen.

Kopien der eingereichten Petitionspakete und Einreichungsquittungen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Das Village of Antioch kann Einwände gegen die Nominierung von Petitionen von 8.00 bis 16.00 Uhr bis fünf Werktage nach dem letzten Einreichungstag annehmen.

Der Gemeindeschreiber und die Mitarbeiter können keine Prüfung von Nominierungsunterlagen oder Rechtsgutachten zu Petitionsunterlagen abgeben. Potenziellen Kandidaten wird dringend empfohlen, einen kompetenten Rechtsbeistand bezüglich der Voraussetzungen für die Bewerbung um ein Amt, der Vorbereitung von Petitionsunterlagen, der Anforderungen an den Umlauf, der Unterschrift usw. zu konsultieren. Nachdem die Petitionsunterlagen eingereicht wurden, können Seiten nicht mehr geändert oder hinzugefügt werden. Eine Quittung für die Einreichung der erforderlichen Erklärung der wirtschaftlichen Interessen kann bis 17:00 Uhr am letzten Einreichungstag hinzugefügt werden.