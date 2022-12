Antikörper-Medikament steigert das Überleben bei fortgeschrittenem Brustkrebs

Etwa 6 % erlitten in Krops Studie Lungenentzündungen und 3 % Lungenvernarbungen, während in Hurvitzs Studie etwa 15 % Lungenentzündungen oder Vernarbungen erlitten.

Es ist noch nicht klar, warum das Medikament diese Nebenwirkungen in der Lunge verursachen würde, sagte Hurvitz und bemerkte, dass es nicht von der Ausbreitung des Krebses in die Lunge angetrieben zu sein scheint.

„Wir als Kliniker sollten die CT-Scans der Lunge bei unseren Patienten, die mit T-DXd behandelt werden, weiterhin genau verfolgen, da dies ein Ereignis ist, das sogar bis zu einem Jahr oder länger auftreten kann, nachdem ein Patient eine Therapie erhalten hat“, Hurvitz sagte.

Ergebnisse, die bei medizinischen Kongressen präsentiert werden, sollten als vorläufig angesehen werden, bis sie in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht werden.

