Antibiotikaresistenzen wirksam bekämpfen – Bundesministerium für Gesundheit

Die Antibiotikawoche ist Teil des Globalen Aktionsplans der WHO zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz, der im Mai 2015 angenommen wurde. Der Plan wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der WHO, dem OIE und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) entwickelt und von der Welt angenommen Gesundheitsversammlung im Mai. Elemente des globalen Aktionsplans sind die Stärkung der Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals, die Verbesserung der Datenlage und verstärkte Maßnahmen zur Infektionsprävention und -kontrolle. Darüber hinaus sollen Forschungsaktivitäten gefördert werden. Mit der Deutschen Antibiotikaresistenzstrategie „DART 2020“ hat die Bundesregierung im Mai dieses Jahres bereits einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen vorgelegt und das Thema damit auf die internationale Agenda gesetzt. Eine zentrale Anforderung des globalen Aktionsplans der WHO ist die Entwicklung nationaler Antibiotika-Resistenzstrategien durch alle Mitgliedsstaaten.

Deutschland leistet mit seiner Erfahrung einen wesentlichen Beitrag dazu. Der DART wurde gemeinsam vom Bundesministerium für Gesundheit, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung entwickelt und sieht Maßnahmen für Humanmedizin, Landwirtschaft und Forschung vor. Da es durch den Einsatz gleicher Antibiotika bei Mensch und Tier zu einer gegenseitigen Beeinflussung der Resistenzentwicklung kommt, verfolgen alle Ziele des DART 2020 einen „One-Health-Ansatz“. Darüber hinaus soll die Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika und alternativer Therapieverfahren gefördert werden.