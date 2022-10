Anti-Öl-Aktion: Tortenwurf auf Wachsfigur von König Charles

Stand: 24.10.2022 16:27 Uhr

Anti-Öl-Aktivisten haben in London erneut auf sich aufmerksam gemacht: Sie beschmierten das Gesicht der Wachsfigur von König Karl III. bei Madame Tussauds in London. mit Kuchen. Eine ähnliche Aktion fand am Sonntag in Potsdam statt.

Zwei Umweltaktivisten legen Torten auf die Wachsfigur von König Karl III. auf Madame Tussauds in London geworfen. Mehrere von der Protestgruppe Just Stop Oil veröffentlichte Videos zeigen einen Mann und eine Frau, die neben den Figuren der königlichen Familie stehen, ihre T-Shirts mit dem Namen der Organisation darauf enthüllen und schließlich das Gesicht der Wachsfigur bei jedem Tortenwurf.

Einer von ihnen schreit: „Die Wissenschaft ist klar, die Forderungen sind einfach. Stoppen Sie einfach das Öl. Es ist ein Kinderspiel“ – mit dem englischen Ausdruck „Stück Kuchen“. Die Polizei meldete nach der Aktion insgesamt vier Festnahmen.

Tomatensuppe auf Van-Gogh-Gemälde

Die britische Regierung solle die Vergabe neuer Genehmigungen für die Öl- und Gasförderung komplett einstellen, forderte „Just Stop Oil“ in den sozialen Medien. Karl III. soll kürzlich auf Anraten von Premierministerin Liz Truss entschieden haben, nicht am COP27-Klimagipfel in Ägypten teilzunehmen oder dort zu sprechen. Der britische Monarch gilt eigentlich als überzeugter Umweltschützer.

Die Gruppe „Just Stop Oil“ hatte seit Anfang des Monats verschiedene Aktionen und Blockaden organisiert. Vor ungefähr anderthalb Wochen gossen Mitglieder Tomatensuppe auf das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in der National Gallery in London. Das Werk war durch eine Glasscheibe geschützt, lediglich der Rahmen war leicht beschädigt.

Aktion im Potsdamer Barberini

Ein ähnlicher Angriff fand auch in Deutschland statt. Zwei Aktivisten der Gruppe „Last Generation“ hatten am Sonntag im Museum Barberini in Potsdam Kartoffelpüree auf das Monet-Gemälde mit dem Titel „Getreidehaufen“ geworfen und sich nach Angaben der Polizei daneben geklebt. Da das Bild verglast ist, wurde es laut Museum nicht beschädigt. Gegen die Verdächtigen wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

In den vergangenen Wochen haben sich Klimaaktivisten auf der ganzen Welt immer wieder auf Rahmen oder Acrylglasschutz berühmter Gemälde geklebt, etwa in Berlin, Dresden, Florenz und London.

„Kunstgenuss wird bald nicht mehr möglich sein“

Der Deutsche Museumsbund (DMB) reagierte empört auf das Vorgehen der Aktivisten im Barberini. „Sofortiger Kunstgenuss wird bald nicht mehr möglich sein – da geht es hin“, sagte der Sicherheitsexperte des DMB und der Hasso-Plattner-Stiftung, Remigiusz Plath, der Nachrichtenagentur dpa. „Wir werden von Klimaaktivisten benutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen – auf Kosten von Kulturgütern.“

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann verurteilte den Angriff. Solche Aktionen „sind durch keine noch so noble Sache zu rechtfertigen“, schrieb Buschmann auf Twitter. „Aktionen, die fremdes Eigentum beschädigen, sind nicht nur dumm, sondern auch kriminell.“ Als sie sich gegen unersetzliche Kulturgüter richteten, seien sie „besonders fassungslos“, erklärte der Minister.