Anti-Jüdische Übergriffe en Flughafen in de Noord-Kaukasus

Rusland is officieel een land van mensen en religie. Maar Russische moslims stopten bij de Palästinensern. In een veilige omgeving jaagt de kracht van een bende op sterke Joden.

In de Russische Republiek Dagestan zijn er mensen die met passagiers en luchtvaartmaatschappijen vanuit Tel Aviv reizen. Hunderte von Personen skandierten antisemitische Sprüche. AP

(dpa/Reuters) De wegen van het Gaza-conflict zijn steeds moeilijker geworden voor de Russische moslimgemeenschappen in de Noord-Kaukasus. In Machatschkala in de Teilrepublik Dagestan is er behoefte aan mensen op de luchthaven, waar een machine is geland in Tel Aviv, in het huidige vliegverkeer in Israël. Zahlreiche Personen loveen auch auf das Flugfeld.