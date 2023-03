Een paar weken nadat hij zich had verontschuldigd voor opmerkingen in een opiniestuk uit 2019, begon de Canadese anti-islamofobie-vertegenwoordiger aan een officiële rondgang door gemeenschappen met een tussenstop in Londen, Ontario, waar in juni 2021 een moslimfamilie werd vermoord in wat de politie beschrijft als een haatzaaiende gemotiveerde aanval.

“De oproep voor de oprichting van een speciaal bureau om islamofobie te bestrijden kwam van moslimgemeenschappen in heel Canada, maar het sterkst van moslimgemeenschappen in Londen”, zei Amira Elghawaby in een interview met Londen ochtend’s Rebecca Zandbergen op maandag na haar weekendstop.

“Ik wist dat ik naar Londen moest komen.”

Elghawaby begon haar post als eerste vertegenwoordiger van het land om islamofobie te bestrijden te midden van controverses eind januari.

In 2019 waren Elghawaby en Bernie Farber, voormalig CEO van het Canadian Jewish Congress, co-auteur van een opiniestuk waarin ze commentaar gaven op de controversiële Bill 21 van Quebec, die provinciale ambtenaren verbiedt religieuze symbolen zoals hijaabs te dragen.

“Helaas lijkt de meerderheid van de Quebecers zich niet te laten leiden door de rechtsstaat, maar door anti-moslimgevoelens”, schreven Elghawaby en Farber.

Duizenden wonen een wake bij voor vier leden van de familie Afzaal die in juni 2021 zijn omgekomen bij een vrachtwagenaanval in Londen, Ontario. (Evan Mitsui/CBC)

Elghawaby bood uiteindelijk zijn excuses aan voor haar opmerkingen, nadat de conservatieve leider Pierre Poilièvre en een aantal andere politici die haar beschuldigden van anti-Quebec-gevoelens, hadden opgeroepen tot haar ontslag.

Sommige moslims in Londen, Ont., Nog steeds ‘bang’

In het weekend ontmoette ze ongeveer 200 leden van de Londense moslimgemeenschap en vertelde ze Londen ochtend dat ze verschillende berichten hoorde, over de steun die moslims voelden in de nasleep van de aanval op de Afzaals en de vooruitgang die Londen boekt – het heeft onlangs een moslimverbindingsofficier aangeworven – maar ook over de aanhoudende angst in de gemeenschap na de dodelijke vrachtwagenaanval van de familie Afzaal.

Yumna Afzaal, 15, haar ouders Madiha Salman, 44, en Salman Afzaal, 46, en haar grootmoeder, Talat Afzaal, 74, werden vermoord terwijl ze op zondag aan het wandelen waren.

Een man is aangeklaagd en zal naar verwachting in september terechtstaan.

“Ik heb moslimvrouwen ontmoet die zeggen dat als ze een hard geluid horen terwijl ze op straat lopen, ze bang worden”, vertelde Elghawaby. Londen ochtend.

“Een jonge vrouw vertelde me dat haar zoon zo bang was van harde geluiden dat hij zijn moeder nog steeds de stoep op duwde, weg van de weg.”

Elghawaby ook gezworen om door te gaan met het aan de kaak stellen van problematische wetgeving.

“Bill 21 discrimineert mensen die zichtbare religieuze symbolen dragen en heeft een onevenredige impact op moslimvrouwen die een hoofddoek dragen”, zei ze.

“Zoals ik heb gezegd en ik zal blijven zeggen, dat discrimineert; het discrimineert bepaalde leden van de Quebecse samenleving.”

Elghawaby, tweede van links op de eerste rij, wordt getoond met leden van de Londense Youth Coalition Combating Islamophobia. (Ingezonden door Amira Elghawaby)

Elghawaby zei dat Londen haar eerste stop was in een officiële hoedanigheid en dat ze de komende maanden andere gemeenschappen in heel Canada zal bezoeken.

Ze zei dat het haar taak is om invloed uit te oefenen op de federale regering om ervoor te zorgen dat islamofobie niet in de wetgeving sluipt.

“Ik ben klaar om die moeilijke gesprekken te voeren en in te gaan op de manier waarop verschillende wetten en beleidsmaatregelen in Canada een negatieve invloed kunnen hebben op moslimgemeenschappen.”

Oproep tot update van het Wetboek van Strafrecht om haatmisdrijven te definiëren

De Londense advocaat Nawaz Tahir, voorzitter van de islamitische belangenbehartigingsgroep de Hikma Public Affairs Council, zei dat hij teleurgesteld is dat Elghawaby’s ambtstermijn een moeizame start had.

Nawaz Tahir, een Londense advocaat en voorzitter van Hikma, een Londense belangenbehartigingsgroep voor moslims, zegt dat hij wil dat het Wetboek van Strafrecht wordt bijgewerkt met een duidelijkere definitie van wat een haatmisdrijf is. (Colin Butler/CBC Nieuws)

“Ik vond het jammer dat ze werd gebeld om zich te verontschuldigen voor het noemen van wat een rechter al heeft gezegd als een discriminerende wet en voor het erop wijzen dat uit een onderzoek in Québécois bleek dat er een meerderheid van steun was voor Bill 21,” zei hij. .

Tahir voegde er echter aan toe dat hij haar aanmoedigde om haar eerste stop in Londen te maken en zei dat haar werk nu belangrijk is.

“Ik denk dat de kritiek op Amira boekdelen spreekt over waarom haar rol nodig is en hoewel islamofobie in het hele land bestaat, is Bill 21 zeker een symbolische manifestatie van dat stuk.”

Tahir wil ook dat het Wetboek van Strafrecht wordt bijgewerkt met een duidelijkere definitie van wat een haatmisdrijf is.