Berlin. Die Europawahlversammlung der AfD am Wochenende in Magdeburg hat massive Kritik ausgelöst. Am Samstag und Sonntag wählte die Partei ihre ersten 15 Kandidaten für die Europawahl. Mehrere von ihnen sprachen sich für einen Austritt Deutschlands aus der EU aus. Eine andere Kandidatin warb in ihrer Bewerbungsrede mit einem Schlagwort aus der als rechtsextremistisch eingestuften Identitären Bewegung um Wählerstimmen. Sie sagte, die Deutschen sollten sich eher vor „vom Menschen verursachten Bevölkerungsveränderungen“ als vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel fürchten. Ob die AfD in ihrem Wahlprogramm die Abschaffung der EU fordert, ist noch offen.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die vollständige Kandidatenliste und das Wahlprogramm für die Europawahl stehen noch nicht fest.“ Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind, in der AfD-Delegation im kommenden Europaparlament nahezu keine Rolle mehr spielen werden.

Abgrenzung und inhaltliche Kontraindikationen

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, verkündete gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) eine klare Kante gegen die AfD. „Wir müssen und werden weiterhin eine harte Abgrenzung anstreben“, sagte er. „CDU und CSU werden das Erbe von Adenauer, Strauß, Kohl und Merkel verteidigen. Wir sind die Parteien Europas.“ Dem CSU-Politiker zufolge stellt die AfD alles in Frage, was Deutschland und Europa insgesamt Frieden und Wohlstand gebracht hat, und spielt die Menschen gegeneinander aus. Und „jeder, der an den Grundwerten unseres Staates rüttelt und die EU zerstören will, ist unser politischer Feind“.

Die designierte Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte dem RND: „Unsere Zukunft ist Europa, wir haben kein anderes – das hat uns Hans-Dietrich Genscher gelehrt. Und das hat er betont.“ Anstatt immer nur zu fragen, was man von Europa bekommen kann, war es notwendig, dass die Europäer mit tiefer Überzeugung und auch kämpferisch für dieses Einigungsprojekt eintreten und nicht nur erklären, was im Moment kompliziert war.“ Der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah hingegen will „das größte Friedensprojekt der Nachkriegszeit bewältigen“.

Maximilian Krah führt die AfD im Europawahlkampf an Die AfD zieht mit dem sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah in den Europawahlkampf 2024. © Quelle: dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) forderte mehr Inhalte für die AfD. „Die AfD hat sich in Magdeburg in Aufruhr versetzt und nationalsozialistische Sprache übernommen“, sagte er dem RND. „Es ist aufschlussreich und muss dich beunruhigen.“ Maier fügte hinzu: „Wir sollten jedoch mehr Gewicht auf die inhaltlichen Fragen legen als bisher. Wenn der EU-Binnenmarkt abgeschafft würde und es wieder Zölle gäbe, wäre das Teufelszeug für Thüringens Wirtschaft. Denn sie arbeitet international. Ohne EU, Thüringen.“ wäre nicht das, was es heute ist. Es gibt auch einen massiven Wettbewerb um ausländische Fachkräfte. Wir blockieren auch hier die Zukunft, wenn wir der AfD folgen. Es gibt also genügend Ansatzpunkte, um den Inhalten der AfD entgegenzuwirken.“

Ähnlich äußerte sich EVP-Chef Weber. Die EU müsse immer besser werden, betonte er. „Aber die Menschen leben heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand im besten Europa, das es je gab. Frühere Generationen würden gerne mit uns tauschen.“