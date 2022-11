Anti-Doping-Kämpfer – Werner Franke ist im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Dopingexperte Werner Franke starb im Alter von 82 Jahren (hier ein Bild von 2015) (dpa/picture alliance/Rainer Jensen)

Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Kurz nach der Wende waren Franke und seine Frau Brigitte Berendonk maßgeblich an der Aufdeckung des staatlichen Zwangsdopings in der DDR beteiligt. So haben sie herumgeschmuggelt

hochsensible Dokumente aus dem Tresor der Nationalen Volksarmee. 2004 wurde Franke das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Diese Botschaft wurde am 16.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.