Anti-Doping-Chefs drohen russischen Beamten im Fall Valieva — RT Sport News

WADA-Präsident Witold Banka kommentierte die „Verzögerung“ bei der Untersuchung des russischen Eiskunstläufers

Der Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Witold Banka, hat russische Beamte gewarnt, dass seine Organisation Maßnahmen ergreifen könnte „Verzögerungen“ im Fall der Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Valieva.

Die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) gab letzten Monat bekannt, dass sie ihre Untersuchung der Umstände von Valievas positivem Test auf das verbotene Herzmedikament Trimetazidin abgeschlossen habe.

RUSADA-Präsidentin Veronika Loginova sagte, die Angelegenheit werde zu einer Anhörung vor einem Disziplinar-Anti-Doping-Ausschuss (DAC) kommen, der voraussichtlich im Oktober stattfinden werde.

RUSADA gab jedoch letzte Woche bekannt, dass es nicht beabsichtige, Einzelheiten des Falls öffentlich zu machen, und berief sich auf den Status der 16-jährigen Valieva als „geschützte Person“ wegen ihres Alters.

In einer Social-Media-Nachricht am Donnerstag erklärte WADA-Präsident Banka, dass die Organisation den Fall auf höherer Ebene verfolgen würde, wenn es weitere gäbe „Verzögerungen“.

„Die WADA ist besorgt über die anhaltende Verzögerung im Fall von Kamila Valieva und hat RUSADA jetzt eine formelle Mitteilung gemacht, dass sie, sofern die Angelegenheit nicht umgehend gelöst wird, ihr Recht nutzen wird, sie direkt vor das Schiedsgericht für Sport zu bringen.“ schrieb der polnische Beamte.

Valieva wurde in einer Probe, die bei den russischen Meisterschaften im vergangenen Dezember entnommen wurde, positiv auf Trimetazidin getestet.

Die Probe wurde in einem von der WADA akkreditierten Labor in Stockholm, Schweden, analysiert, aber das positive Ergebnis wurde erst gemeldet, nachdem Valieva Russland geholfen hatte, Gold beim Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar zu gewinnen.

Der Skandal dominierte die Spiele in Peking, aber Valieva wurde durch eine Eilverhandlung vor dem Schiedsgericht für Sport (CAS) für die Teilnahme an der Einzelveranstaltung freigegeben.

Valievas Team – zu dem auch der verehrte Trainer Eteri Tutberidze gehört – hat jegliches Fehlverhalten vehement bestritten.

Bei ihrer CAS-Anhörung im Februar wurde argumentiert, dass die positive Probe möglicherweise durch eine Kontamination durch Medikamente, die ihr Großvater einnahm, stammte.

Russische Olympische Beamte haben auch gesagt, dass Valieva eine Reihe anderer Dopingtests bestanden hat, während Fragen über die Verzögerung im WADA-Labor gestellt wurden, die ihr positives Testergebnis meldete.

Valieva und ihre Landsleute sind derzeit von der International Skating Union (ISU) wegen des Konflikts in der Ukraine von offiziellen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Russische Beamte haben stattdessen als Entschädigung eine Grand-Prix-Serie in ihrem Land organisiert.

Valieva gewann am vergangenen Wochenende die Eröffnungsphase der Serie in Moskau und hat in dieser Saison neue Programme vorgestellt, die sich auf das Thema ihrer olympischen Kontroverse beziehen.

Sollte Valieva in der Untersuchung sanktioniert werden, könnte das Russische Olympische Komitee (ROC) seine Goldmedaille verlieren, die es beim Mannschaftswettbewerb in Peking gewonnen hatte, wo die USA Zweiter, Japan Dritter und Kanada Vierter wurden.