Anti-Abtreibungs-Demonstranten packen DC für den ersten Post-Roe March for Life

Während der National Park Service es ablehnte, die Anzahl der Menschen einzuschätzen, und die Organisatoren von March for Life nicht auf Fragen zur Teilnahme antworteten, war unter den Abtreibungsgegnern ein spürbares Gefühl der Erleichterung, als sie auf ein Meer von Gesichtern blickten, die auf den National drängten Einkaufszentrum.

„Ich muss Ihnen sagen, ich war etwas nervös. Ich war besorgt, dass die Leute den Kampf nicht fortsetzen würden“, sagte Rick Santorum, ehemaliger Senator von Pennsylvania und republikanischer Präsidentschaftskandidat, ein überzeugter Abtreibungsgegner, gegenüber POLITICO. „Aber basierend auf dieser Reaktion sieht es so aus, als ob die Basis nicht weitergekommen ist.“

Jonathan Roumie, ein Schauspieler, der Jesus Christus in der Fernsehsendung „The Chosen“ darstellt, spricht während des March for Life in Washington, DC, 20. Januar 2023. | Francis Chung/Politik

Abtreibungsgegner zählen auf diese Energie, um Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene zu zwingen, Gesetze zu verabschieden, die die Abtreibung weiter einschränken. Seit Rogen fiel, wurde der Zugang zu Abtreibungen in einem Viertel des Landes praktisch eliminiert, und mehrere Redner sagten der begeisterten Menge auf der National Mall am Freitag, dass diese Verbote erst der Anfang seien.

Umkippen Rogen „Das war nur die erste Phase dieses Kampfes“, so House Whip Steve Scalise (R-La.), der ranghöchste gewählte Beamte, der beim Marsch sprach, sagte zu Jubel. „Jetzt beginnt die nächste Phase.“

Scalise war einer der wenigen prominenten Republikaner, die daran teilnahmen. Während der März in den Vorjahren Auftritte der Präsidenten Ronald Reagan und Donald Trump, Vizepräsident Mike Pence und vieler anderer konservativer Beamter beinhaltete, die hofften, ihre Anti-Abtreibungs-Gerechtigkeit zu beweisen, hat keiner der Republikaner Interesse an einer Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 signalisiert trat am Freitag auf der Bühne auf. Auch die obersten Republikaner im Repräsentantenhaus oder Senat nicht – Kevin McCarthy und Mitch McConnell – oder irgendein republikanischer Gouverneur.

Anti-Abtreibungs-Führer winkten Fragen zur mangelnden Teilnahme der obersten Ränge der GOP ab und argumentierten, dass der Marsch „ein zentrales Thema“ und „kein politisches Ereignis“ sei, und wiesen darauf hin, dass der Kongress an diesem Tag nicht tagt und keine Mitglieder sind wieder in ihren Heimatbezirken zu sein.

Konservative Aktivisten sind sich zwar bewusst, dass Bundesbeschränkungen für das Verfahren nicht zum Gesetz werden, wenn die Demokraten für den Senat und das Weiße Haus verantwortlich sind, planen dies jedoch schieben Sie die neue GOP-Repräsentantenmehrheit mehr Stimmen über Anti-Abtreibungsgesetze zu erhalten. Und um diesen neuen Fokus zu veranschaulichen, wurde die Route des Freitagsmarsches zum ersten Mal verschoben und führte sowohl am Kapitol als auch am Obersten Gerichtshof vorbei.

„Eins zwei drei vier, Roe v. Wade ist aus der Tür“, skandierte eine Schar Teenager, die passende Strickmützen trugen, als sich der Marsch die Pennsylvania Avenue hinunter zum Repräsentantenhaus und zum Senat schlängelte. „Fünf, sechs, sieben, acht, jetzt ist es an der Zeit, Gesetze zu erlassen.“

Menschen nehmen am March for Life in Washington, DC, am 20. Januar 2023 teil. | Francis Chung/Politik

Aber während die Republikaner im Repräsentantenhaus mehrere Stimmen gegen Abtreibung als einige ihrer ersten Aktionen in der Mehrheit in diesem Monat einnahmen, waren sie an einer unverbindlichen Resolution beteiligt, die Gewalt gegen Anti-Abtreibungsorganisationen verurteilt, und an einem Gesetzentwurf, der die Rechte von Säuglingen bekräftigt, die nach dem Versuch geboren wurden Abtreibungen. Die Führung hat keine Abstimmungen über die umstritteneren Maßnahmen geplant, die Gruppen fordern, wie ein bundesweites Abtreibungsverbot nach 15 Wochen, das Sen. Lindsey Graham (RS.C.) im letzten Jahr vorgeschlagen. Und einige Hausrepublikaner haben sprachen sich gegen die Entscheidung ihrer Führer aus Um das Problem überhaupt anzugehen, verwies er auf die Halbzeitergebnisse 2022 als Zeichen dafür, dass die Wähler die Partei weiterhin bestrafen werden, wenn sie weitere Beschränkungen durchführt.

Abtreibungsgegner sagten beim März, ihre kommenden Bemühungen würden sich weitgehend auf Staaten konzentrieren. Gruppen wie Susan B. Anthony stellen mehr Personal ein, um Lobbyarbeit bei staatlichen Gesetzgebern zu leisten, angetrieben von dem, was sie sagen, einem Anstieg der Spenden, und zielen besonders auf Florida, Nebraska, North Carolina und Virginia ab. Sie planen auch mehr Demonstrationen auf staatlicher Ebene, um den Gesetzgeber unter Druck zu setzen, und verdoppeln die Zahl der Demonstrationen außerhalb von DC von fünf im letzten Jahr auf zehn im Jahr 2023.

„Was für eine aufregende Zeit für uns alle, jetzt zusammenzukommen“, sagte die Generalstaatsanwältin von Louisiana, Lynn Fitch, gegenüber POLITICO, nachdem sie sich an die Menge gewandt hatte. „Aber jetzt müssen wir über die nächsten Schritte nachdenken.“

Menschen reagieren während des March for Life in Washington, DC, 20. Januar 2023. | Francis Chung/Politik

Fitch sagte, dass sie es zusammen mit anderen republikanischen Generalstaatsanwälten ist Petition an die FDA Beschränkungen wieder aufzuerlegen, die die Agentur kürzlich für Abtreibungspillen aufgehoben hat, die es ihnen ermöglicht haben, sie an Patienten zu versenden oder in Apotheken abzuholen. Sie schließt sich auch anderen in der Anti-Abtreibungsbewegung an, um auf Richtlinien wie erschwingliche Kinderbetreuung und Reformen des Adoptions- und Pflegefamiliensystems zu drängen – Unterstützungen, die sie für notwendig halten, um die Bedürfnisse der vielen Menschen zu erfüllen, die keinen Zugang zu einem haben werden Abtreibung in den nächsten Jahren.

Aber während Anti-Abtreibungs-Führer sagen, dass sie Wind im Rücken spüren, wenn die Gesetzgeber der Bundesstaaten diesen Monat wieder zusammentreten und eine Reihe neuer Beschränkungen des Verfahrens diskutieren, stehen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene viele Herausforderungen bevor.

Der Gesetzgeber in mehreren liberalen Staaten hat Gesetzentwürfe eingeführt, die Patienten, die für das Verfahren reisen, und die Ärzte, die sie behandeln, vor Strafverfolgung schützen würden. Und mehrere weitere Staaten bereiten sich darauf vor, den Wählern nach Siegen in sechs Staaten – Kalifornien, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana und Vermont – Verfassungsänderungen vorzulegen, die das Recht auf Abtreibung schützen.

„Ich denke, diese Abstimmungsinitiativen waren ein Weckruf, dass 50 Jahre Arbeit in einer Sekunde ausgelöscht werden können, wenn Sie nicht bereit sind, einen echten Schlachtplan zu verfolgen“, sagte Dannenfelser in einem Interview und fügte hinzu, dass ihre Organisation und andere müssen nach dem Erhalten „unser Finanzierungsspiel verbessern“. massiv ausgegeben von Unterstützern des Abtreibungsrechts bei diesen staatlichen Wettbewerben im Jahr 2022.

Menschen demonstrieren in der Nähe des US-Kapitols während des March for Life in Washington, DC, 20. Januar 2023. | Francis Chung/Politik

Anti-Abtreibungsgruppen sind auch daran arbeiten, die Wahlen 2024 zu gestalten , und haben bereits begonnen, sich mit potenziellen Präsidentschaftskandidaten zu treffen, um sie zu drängen, nationale Abtreibungsbeschränkungen zu unterstützen und zu kandidieren. Aber sie haben sich kürzlich mit dem einzigen offiziell erklärten GOP-Kandidaten gestritten, der in Umfragen führt: dem ehemaligen Präsidenten Trump.

Anfang Januar machte Trump in einem Social-Media-Beitrag Anti-Abtreibungsgruppen für die Zwischenergebnisse verantwortlich und schlug sie speziell, weil sie sich gegen Ausnahmeregelungen für Fälle von Vergewaltigung und Inzest ausgesprochen hatten, und behauptete, dies zu tun, nachdem sie die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs dagegen gewonnen hatten Rogen sie seien „einfach verschwunden, nicht mehr zu sehen“ und hätten nicht hart genug gearbeitet, um die Wähler im November zu den Urnen zu bringen.

Anti-Abtreibungs-Führer nannten die Anschuldigung „abwegig“ und „Unsinn“ und sagten, Trump „muss korrigiert werden“.