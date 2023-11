Anthropologe findet menschlichen Schädel in der Halloween-Abteilung eines Gebrauchtwarenladens in Florida

Ein Anthropologe, der einen Gebrauchtwarenladen in Florida durchstöberte, machte am Wochenende eine eindringliche Entdeckung: In der Halloween-Abteilung war ein echter menschlicher Schädel ausgestellt, sagen Beamte.

Der Käufer erkannte, dass es sich bei dem Schädel um viel mehr als nur eine gruselige Dekoration handelte, und das Büro des Sheriffs von Lee County wurde benachrichtigt.

Als Detektive am Samstag in dem Geschäft in der North Cleveland Avenue in Fort Myers reagierten, fanden sie den Schädel und glaubten ebenfalls, dass es sich um einen Menschen handelte, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Menschlicher Schädel in Secondhand-Laden in Fort Myers, Florida gefunden. Büro des Sheriffs von Lee County

Der Ladenbesitzer sagte, der Schädel befinde sich in einer Lagereinheit, die vor Jahren gekauft worden sei.

„Das Büro des Sheriffs von Lee County wird mit dem Büro des Gerichtsmediziners des Distrikts 21 zusammenarbeiten, um weitere Untersuchungen des Schädels zu ermöglichen“, sagte das Büro des Sheriffs. NBC News hat das Büro des Gerichtsmediziners um weitere Kommentare gebeten.

Die Behörden sagten, der Fall sei „nicht verdächtiger Natur“.