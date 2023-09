Anthony Yarde machte deutlich, was er als nächstes will, nachdem er am Samstagabend Jorge Silva ausgeschaltet hatte.

Die beiden Männer kämpften auf der Undercard von Zhilei Zhang gegen Joe Joyce 2 und Yarde machte schnellen Prozess gegen Silva.

3 Yarde erwischte seinen Gegner zu Beginn des Kampfes mit einer schweren rechten Hand Bildnachweis: X: @boxingontnt

3 Und das war alles, was Silva ertragen konnte Bildnachweis: X: @boxingontnt

3 Und danach rief Yarde zum Kampf mit Buatsi auf Bildnachweis: Mark Robinson/Matchroom

Nach einem ruhigen Start zeigte sich in der zweiten Runde Yardes Stärke, als er einen geraden Schlag mit der rechten Hand landete, der Silva fallen ließ und stoppte.

„Heute habe ich das Gefühl, dass ich langsam angefangen habe, aber ich wollte einfach wieder da reinkommen“, sagte Yarde in seinem Interview nach dem Kampf.

„Das Timing mit 10-Unzen-Handschuhen ist völlig anders. Beim Sparring zerlege ich die Jungs, das ist einfach, aber wenn man mit 10-Unzen-Handschuhen drin ist, muss man vorsichtiger sein …

„Ich habe mittlerweile Erfahrung in großen Kämpfen, aber ich kämpfe immer noch aus Instinkt … und ich lerne Dinge bei der Arbeit.“

Dies war Yardes erster Kampf, seit er im Januar dieses Jahres vom vereinten Halbschwergewichts-Weltmeister Artur Beterbiev geschlagen wurde.

Aber mit diesem Sieg möchte Yarde wieder in den Kampf um den Weltmeistertitel einsteigen und sagt: „Ich möchte Weltauszeichnungen erreichen. Ich möchte Weltmeister werden.“

„Ich möchte als Kind aus East London in die Geschichte eingehen, das zwölf Amateurkämpfe bestritt, dann aber Weltmeister wurde.“

Eine weitere spannende Option ist jedoch der Kampf um den Sieger von Joshua Buatsi gegen Dan Azeez, der am 21. Oktober stattfinden soll.

„Wenn wir im Inland reden, möchte ich den Buatsi-Kampf“, sagte Yarde.

„Das ist es, was alle anderen wollen, und wenn die Leute etwas so sehr fordern, muss es passieren. Er muss sich durch Dan Azeez durchsetzen, und Azeez ist kein einfacher Kunde.“

„Aber noch bevor er den Kampf mit Azeez begann, haben ich und (Buatsi) uns hingesetzt und gesprochen und wir haben gesagt, dass wir 2024 kämpfen müssen, wir haben darüber geschüttelt und hoffentlich kann es Früchte tragen.“