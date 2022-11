Anthony Yarde hebt den Gegner mit einem verheerenden Knockout vom Boden ab und zeigt, wo er vor dem Schuss auf den Weltmeistertitel gegenüber Artur Beterbiev die Nase vorn hat

Anthony Yarde machte am Samstagabend in seinem potenziellen „Bananenhaut“-Kampf gegen Stefani Koykov keine Fehler.

Der Brite kam feuernd heraus und brachte seinen Mann in der dritten Runde mit einem atemberaubenden KO davon.

Twitter: @BTSportBoxing Yarde schlug Koykov mit einem brutalen Aufwärtshaken von den Füßen

Und als nächstes trifft Yarde auf Artur Beterbiev

Nach einer Flut von Schlägen landete Yarde einen vernichtenden Aufwärtshaken, der Koykov von den Füßen hob, und er konnte die Zählung nicht schlagen, als der Schiedsrichter den Kampf abwinkte.

Der Sieg bedeutet, dass Yarde nun mit einer Chance auf WBC-, WBO- und IBF-Weltmeister Artur Beterbiev dabei sein wird.

Das Paar trifft sich am 28. Januar in der Wembley Arena in London für Yardes zweiten Versuch, den Weltmeistertitel zu gewinnen.

Im Jahr 2019 kämpfte Yarde gegen Sergey Kovalev um den WBO-Strap im Halbschwergewicht, und während er ihn in der achten Runde verletzte, vergaste der Brite schließlich und wurde in Runde 11 gestoppt.

Diesmal hat Yarde jedoch das Gefühl, dass er bestimmte Vorteile hat, die ihn als Sieger hervorbringen werden.

Nachdem er Beterbievs jüngsten Kampf gegen Joe Smith Jr. vom Ring aus gesehen hatte, sagte Yarde gegenüber talkSPORT: „Der Vorteil, den ich habe, wäre Geschwindigkeit.

„Von dem, was ich dort gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass ich viel schneller bin als er. Er hat viel Erfahrung, er ist schlau und er hat mich überrascht, wie er gegen Joe Smith Jr. gekämpft hat.“