Anthony Joshuas Rückweg? „Ich fange an, Joe Joyce und Daniel Dubois auf AJ zu werfen“, sagt Promoter Frank Warren | Box-News

Anthony Joshua wird voraussichtlich erst 2023 in den Ring zurückkehren, wobei die aufstrebenden britischen Schwergewichte Joe Joyce und Daniel Dubois als spannende Gegner für den ehemaligen Champion angeboten werden.

Joshua hat gegen Oleksandr Usyk zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen und wird nun versuchen, sich wieder in den Weltmeistertitel vorzuarbeiten.

Frank Warren hat vorgeschlagen, dass entweder Joyce oder Dubois – er fördert beide – ein idealer Gegner wären.

Joyce wird von der WBO hoch eingestuft und hält seinen „vorläufigen“ Schwergewichtstitel, während Dubois bei der WBA ähnlich gut positioniert ist, nachdem er den „regulären“ Gürtel dieser Sanktionsbehörde gewonnen hat. Beide würden Joshua einen gefährlichen Widerstand bieten, aber auch einen Weg zurück zu einem WM-Titelschuss.

„Jetzt werde ich in der Lage sein, Daniel Dubois auf ihn und Joe zu werfen“, sagte Frank Warren.

„Wenn er nicht gegen einen von ihnen kämpft, wird es ihnen meiner Meinung nach schwer fallen, etwas zu verkaufen, und er kann nicht sagen: ‚Warum sollte ich das tun?‘. Ich werde Ihnen sagen, warum, er wird obligatorisch .“

Er fügte über Joshua hinzu: „Er kann von jedem umgehauen werden. Ich würde jeden meiner Jungs zu ihm setzen. Jeder von ihnen. Joe Joyce würde ihn KO schlagen und Dubois würde dasselbe tun.“

Tyson Fury glaubt, dass Joyce derzeit das zweitbeste Schwergewicht der Welt ist, und gibt zu, dass er in Zukunft gegen seinen Landsmann kämpfen könnte



Wenn Usyk, der IBF-, WBO- und WBA-Schwergewichts-Champion, als nächstes keinen Vereinigungskampf mit WBC-Titelträger Tyson Fury hat, müsste er stattdessen einen seiner obligatorischen Herausforderer boxen, um alle seine Titel zu behalten. Warren würde erwarten, dass es sich um Joyce oder Dubois handelt.

„Wir haben in den letzten Jahren sehr hart an dieser Schwergewichtsszene gearbeitet und wir haben unsere Jungs in verschiedenen Organisationen angeleitet und wir haben es ein bisschen abgeriegelt, also bin ich zufrieden“, sagte Warren.

„Joe hat das sehr gut gemacht [against Joseph Parker]Er bekam tolle Kritiken aus Amerika zurück, weil sein Kampf dort große Zahlen gemacht hat. Es war ein guter Kampf, um zuzusehen. Er hat sich eingerichtet. Er und Tyson [Fury] wird ein riesiger Kampf, [Deontay] Wilder wird ein großer Kampf, AJ.

„Er wird im Februar rauskommen. Er ist an einem wirklich guten Ort.“

Es wird nicht erwartet, dass Joshua vor dem nächsten Jahr wieder aktiv wird





Der Promoter glaubt, dass Usyk Anfang 2023, möglicherweise Ende Februar oder März nächsten Jahres, den unbestrittenen Zusammenstoß mit Fury bestreiten wird. Er hat den Ukrainer auch ermutigt, im Dezember an Furys Titelverteidigung gegen Derek Chisora ​​teilzunehmen.

„Wir waren alle auf der gleichen Seite, um es zu erledigen [before]. Da wollten wir alle hin. Er zog aus [unable to box this year]. Es ist ein großer Kampf, wir alle wollen ihn“, erklärte Warren.

„Er wird direkt loslegen. Er kann sich nicht aufwärmen. Wenn er nicht gegen Tyson kämpft, werden wir auf die Mandatsträger drängen – wir haben zwei davon.“