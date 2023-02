Anthony Joshua verspricht vor dem Kampf gegen Jermaine Franklin: „Ich bin nicht vom Krieg zerrissen, ich bin noch frisch“ | Box-News

Anthony Joshua wird am 1. April in die Londoner O2 Arena zurückkehren, um gegen den Amerikaner Jermaine Franklin zu kämpfen, der sich seinen Weg zurück an die Spitze der Schwergewichtsklasse erarbeiten will.

Joshua befindet sich nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Oleksandr Usyk und dem Verlust seiner einheitlichen Weltmeisterschaft im Schwergewicht auf dem Comeback-Pfad.

Doch der Brite verspricht: „Ich bin nicht zerrissen, ich fühle mich noch frisch.“

Bild:

Joshua verlor letztes Jahr seine Weltmeistertitel an Oleksandr Usyk





Er besteht darauf, dass er sich intensiv auf diese entscheidende Rückkehr konzentriert.

„Eingesperrt. Es ist ein ernsthafter Gegner, ich respektiere alle meine Gegner“, sagte Joshua.

„Er kommt, um zu kämpfen. Das wird mich dazu bringen, auf dem Boden zu bleiben.

„Während meiner gesamten Karriere ist dies wahrscheinlich die ernsteste Zeit, die ich je genommen habe.

„Alles, was ich durchgemacht habe, positiv, negativ, nutze ich, um dieses Camp zu befeuern.“

Gegen Franklin wird der ehemalige Weltmeister seinen ersten Kampf mit Trainer Derrick James bestreiten und zum ersten Mal in Houston, Texas, trainieren.

„Ich bin eine ernsthafte Person, ich bin für nichts anderes da“, sagte Joshua. „Ich bin da, um meinen Kopf zu senken und mich auf einen Kampf vorzubereiten.

„Mit Derrick hier hat er sicher einige Tricks im Ärmel und wir freuen uns auf April.“

„Die Welt hat nicht das Beste von Anthony Joshua gesehen“, sagte James.

„Er ist ein großartiger Kämpfer. Große Athletik, großartige Fußbewegungen, in erster Linie sehr intellektuell. Er versteht diesen Sport und versteht, was ich von ihm verlange.“

Bild:

Joshua musste im vergangenen August einen weiteren Punktverlust gegen Usyk hinnehmen





Joshua hat einen neuen Fokus. Er erklärte, dass ihn eine „Angst, wieder ganz von vorn anzufangen“ dazu getrieben habe, „ein Imperium aufzubauen“. Jetzt hat er das Gefühl, dass er sich nur noch auf sein Boxen konzentrieren kann

„Das ist ein Kampfsport“, sagte er. „Ich mache es, weil ich gut darin bin und mich stark anstrenge.“

Michigans Franklin boxte letzten November in London und verlor eine knappe Mehrheitsentscheidung gegen Dillian Whyte.

Aber er behauptete: „Ich fühle mich, als hätte ich den Kampf gewonnen.

„Das ist Boxen. Ich werde nicht darüber weinen. Ich habe das größte Selbstvertrauen, ich glaube, ich könnte jeden schlagen. Ich habe nie Zweifel. Wenn Sie Zweifel haben, sind Sie im falsche Sportart.

„Das wird ein großartiger Moment in meiner Karriere. Ich habe den Willen, ich habe das Herz dafür. Ich bin bereit, in den Krieg zu ziehen.“