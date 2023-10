Anthony Joshua ist zurück in einem Formel-1-Fahrerlager, dieses Mal als Teaminvestor.

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister wurde im August bei seinem Heim-Grand-Prix in Zandvoort gesehen, wie er Zeit mit Max Verstappen verbrachte, hat nun aber das Red-Bull-Wohnmobil gegen das von Alpine getauscht.

3 Joshua grinste im Fahrerlager Bildnachweis: Getty

3 Alpine stellte seinen neuen Investor vor Bildnachweis: Alpine F1 Team

3 Anschließend half er ihnen beim Boxenstopp-Training Bildnachweis: Getty

Joshua wurde vor dem Großen Preis der Vereinigten Staaten als Investor von Otro Capital bekannt gegeben, dem Unternehmen, das Teil einer Gruppe war, die einen 24-prozentigen Anteil am französischen F1-Team Alpine erwarb.

Er saß vor dem Rennen fest und half dabei, den A523 in die Boxengasse zu schieben, damit die Mechaniker den Reifenwechsel üben konnten.

Joshua schloss sich einer hochkarätig besetzten Liste von Investoren an und unterzeichnete einen Vertrag mit Liverpools Trent Alexander-Arnold und dem Kansas City Chiefs-Duo Patrick Mahomes und Travis Kelce.

Mit dabei war auch der vierfache Major-Sieger Rory McIlroy, der beim Rennen am Wochenende in Austin anwesend war.

Er wird jetzt zweifellos Zeit mit seinem Mitinvestor Joshua verbringen, da Alpine mit Pierre Gasly auf dem siebten Platz und Esteban Ocon auf dem achten Platz für das Hauptrennen am Sonntag antritt.

McIlroy verbrachte bereits einige Zeit auf dem Circuit of the Americas und besprach seine Investition in Alpine, deutete jedoch an, dass es dabei vielleicht noch nicht bleiben wird.

Der Nordire ist ein Fan von Manchester United und sagte, er interessiere sich sicherlich für die aktuelle Eigentümersaga des Vereins.

„Ich würde gerne einen kleinen Teil des Vereins besitzen, bei dem ich als Junge aufgewachsen bin und dem ich angefeuert habe“, sagte der Ryder-Cup-Gewinner gegenüber Sky.

„Ich hätte gerne 0,00001 Prozent von Manchester United übernommen, als Jim Ratcliffe 25 Prozent bekam. Und wenn sich eine weitere Gelegenheit ergibt, werde ich sie mir ansehen. Aber so etwas ist uns bisher noch nicht untergekommen.“

„Es gibt Tom Brady in Birmingham und es gibt ein paar Golfer – Jordan Spieth und Justin Thomas – die in die 49ers Group investiert haben und ihnen ein winziges Stück Leeds gehören. Sie fragten mich, ob ich an Bord kommen wollte, und ich sagte: Als Fan von Man United kann ich das nicht annähernd erreichen!

„Sir Jim hat eine großartige Erfolgsbilanz und jeder, der United unterstützt, sollte von den Möglichkeiten begeistert sein, wenn sie ihm volle sportliche Autorität und Entscheidungen für den Verein übertragen. Als Fan bin ich begeistert.“