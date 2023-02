Anthony Joshua wird in seinem ersten Nicht-Weltmeistertitelkampf seit 2015 dabei sein, wurde aber vor den Gefahren gewarnt, die sein nächster Gegner mit sich bringt.

AJ bestätigte, dass er in seinem ersten Nicht-Titelkampf gegen Jermaine Franklin antreten wird, seit er Dillian Whyte im Dezember 2015 besiegt hat – aber der zweifache Weltmeister wurde gewarnt, dass es am 1. April kein Zuckerschlecken werden wird.

Getty Joshua kämpfte zuletzt im August, verlor gegen Oleksandr Usyk und trifft nun in London auf Jermaine Franklin

Das Paar wird in der O2 Arena in London gegeneinander antreten, was sein erstes Spiel seit der Niederlage seines Rückkampfs gegen Oleksandr Usyk und der Chance ist, seine Gürtel zurückzugewinnen.

Seit er Whyte am selben Ort um den britischen Titel geschlagen hat, war Joshua an 12 aufeinanderfolgenden WM-Kämpfen beteiligt.

Nach aufeinanderfolgenden Punktniederlagen gegen Usyk will er unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Sein letzter Sieg kam 2020 gegen Kubrat Pulev.

Über seinen Kampf mit Franklin sagte Joshua: „Ich freue mich darauf, wieder in den Ring zu steigen.

„Geistig und körperlich fühle ich mich bereit. Ich möchte eine Show abliefern und meinen Trainer beeindrucken, da er hohe Ansprüche hat.

„Franklin hat einen guten Stil und eine tolle Einstellung, die er in den letzten Kämpfen gezeigt hat.“

Spielzimmer Franklin fühlte sich nach seinem Kampf mit Whyte „ausgeraubt“, jetzt wird er gegen Joshua antreten

Getty Images – Getty In Joshuas letztem Nicht-Weltmeistertitel-Kampf schlug er Whyte in der siebten Runde durch Knockout

In der Zwischenzeit hat sein Gegner in 22 Kämpfen nur einmal verloren, wobei diese Niederlage im November gegen Whyte nach Punkten erfolgte.

„Ich bin bereit, der Welt zu zeigen, warum es Zeit für mich ist, meinen Platz an der Spitze der Schwergewichtsklasse einzunehmen“, sagte er.

„Joshua hatte seine Zeit. Es ist meine Zeit, die Welt zu schockieren.“

Der frühere Europameister im Super-Bantamgewicht, Spencer Oliver, der AJ gut kennt, sagte Boxfans, dass der Amerikaner nicht unterschätzt werden sollte.

Getty Oliver glaubt, dass Franklin Joshua eine gute Herausforderung bieten wird

Im Gespräch mit talkSPORT Drive sagte Oliver: „Jermaine Franklin war eine unbekannte Größe, als er im November herüberkam und Dillian Whyte boxte, und er erwies sich als harter Kunde.

„Viele Leute dachten tatsächlich, er könnte diesen Kampf gegen Dillian Whyte gewinnen, also hat Franklin viel zu gewinnen, und wenn jemand viel zu gewinnen hat, kommen sie und bringen ihr A-Spiel.

„Sie müssen bedenken, dass Franklin nach dieser Niederlage gegen Whyte mit viel Selbstvertrauen zurückkommen wird, da viele Leute das Gefühl hatten, dass er diesen Kampf gewonnen hat.

„Aber auch das Selbstvertrauen von Anthony Joshua ist im Moment auf einem Tiefpunkt. Hier geht es darum, Anthony Joshua wieder aufzubauen und ihn wirklich neu zu erfinden.

„Er ist nach Amerika rübergekommen, hat den neuen Trainer Derrick James in seiner Ecke, also werden sie an neuen Sachen arbeiten.“

Auf die Frage von Co-Moderator Darren Bent, ob es für Joshua schwierig sein wird, sich auf jemanden vorzubereiten, der nicht die gleiche Bedrohung wie Usyk darstellt, sagte Oliver: „Franklin wird es bringen, wissen Sie.

Eddie Hearn sagte, die Wahl von Franklin sei auf seinen orthodoxen Stil zurückzuführen, nachdem er zwei Kämpfe gegen einen Rechtsausleger gehabt habe

„Er ist ein Typ, den nicht viele Leute erkennen werden, nicht viele Leute werden Joshua Anerkennung dafür geben, dass er diesen Gegner besiegt hat. Aber er ist ein echter Gegner, er ist ein gefährlicher Gegner, und das muss ich ihm anrechnen.

„Ich denke, er hat Anspruch darauf. Jeder Kämpfer kommt zurück und für mich passt Franklin genau dazu.“

Bei der Auswahl von Franklin sagte Promoter Eddie Hearn, es komme auf den Stil an.

„AJ kommt aus zwei Kämpfen gegen einen Rechtsausleger – den besten Rechtsausleger in Oleksandr Usyk – und wollte einen orthodoxen Kämpfer.

„Das Trainingsteam hat sich das wirklich angesehen und gedacht: ‚Wenn wir gegen Deontay Wilder, Dillian Whyte und Tyson Fury kämpfen, macht es keinen Sinn, dass wir zurückgehen und gegen einen Rechtsausleger kämpfen.“