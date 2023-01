Anthony Gordon: Warum hat Newcastle den Flügelspieler von Everton verpflichtet? | Fußball Nachrichten

Newcastle und Chelsea haben letzten Sommer versucht, Everton-Stürmer Anthony Gordon zu verpflichten, und jetzt haben die Magpies ihren Mann gelandet – aber warum ist der 21-Jährige gefragt?

Gordon hat einen Wechsel von 45 Millionen Pfund nach Newcastle abgeschlossen, was ihn zur zweitteuersten Verpflichtung der Magpies in ihrer Geschichte macht.

Hier werfen wir einen Blick darauf, was der englische U21-Nationalspieler dem Kader von Eddie Howe bieten könnte…

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Werfen Sie einen Blick auf Gordons beste Teile aus seiner Zeit in der Premier League bei Everton



Jugendlicher Versuch

Der Flügelspieler hat seit der Niederlage gegen Wolves am zweiten Weihnachtstag nur zwei Ersatzspiele bestritten und war bei der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen West Ham ein unbenutzter Ersatzspieler.

Trotz seiner begrenzten Spielzeit seit November bleibt Gordon mit drei Ligatoren der beste Torschütze des Vereins und hat außerdem 16 Torschüsse als Teambester erzielt.

Erwartete Tore erklärt Erwartete Tore (xG) berechnet, wie viele Tore ein Spieler hätte erzielen sollen, basierend auf der Qualität der ihm präsentierten Chancen. Ein Schuss aus 8 Yards hat einen höheren xG-Wert als ein Schuss aus 18 Yards Ein Fußschuss hat einen höheren xG-Wert als ein Kopfball Ein Schuss direkt vor das Tor hat einen höheren xG-Wert als ein Schuss aus spitzem Winkel

Unter anderen U21-Spielern in der Premier League zeigt die folgende Tabelle, wie Gordon allein ist, wenn es darum geht, das Ziel pro 90 Minuten zu treffen und genau zu schießen – während ihn nur Bukayo Saka bei den erwarteten Toren (xG) im offenen Spiel übertrifft.

Während die obige Heatmap deutlich zeigt, wie Gordon in dieser Saison hauptsächlich auf der rechten Seite agiert hat, feuert der Youngster die meisten seiner präzisen Schüsse von der linken Seite des Strafraums ab und erzielte zwei seiner drei Tore aus diesem Bereich.

Seine Fähigkeit, innerhalb von sechs bis 18 Metern Entfernung nach innen zu schneiden und aus gegnerischen Boxen zu schießen, ist typisch für den modernen umgekehrten Stürmer, und es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass Gordon für einen Verein spielt, der in dieser Saison nur 15 Ligatore erzielt hat – nur Wolves weniger erzielt.

Da er häufig von der linken Seite des gegnerischen Strafraums schießt, werden die meisten seiner Versuche mit seinem bevorzugten rechten Schuh tief abgefeuert – in die linke Ecke des Torhüters.

Energie und Geschwindigkeit

Gordons Hauptstärke sind wohl pure Geschwindigkeit und Energie, nachdem er in dieser Saison mit 36,61 km/h den zweitschnellsten Temposchub in der Premier League erzielt hat – übertroffen nur von Mykhailo Mudryk, der neu von Chelsea verpflichtet wurde.

Die Grafik unten zeigt Gordons körperliche Anstrengungen gegen alle seine aktuellen Everton-Teamkollegen und Newcastle-Spieler in dieser Saison und zeigt, wie er auch im Sprint zur Elite zählt – nur hinter Jacob Murphy und Miguel Almiron.

Starke Klubs fühlen sich vom Tempo, der Energie und dem Torjäger des englischen U21-Stars angezogen, während seine zarten Jahre einen beträchtlichen Entwicklungsspielraum bieten. Unterdessen scheint seine dreitägige Abwesenheit vom Training darauf hinzudeuten, dass seine Zukunft im Goodison Park zu Ende gehen könnte.

Verfolgen Sie das Transferfenster im Januar mit Sky Sports

Wer wird diesen Winter unterwegs sein? Das Transferfenster im Januar öffnete sich am Sonntag, 1. Januar 2023 und schließt um 23 Uhr in England und Mitternacht in Schottland an Dienstag, 31. Januar 2023.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Transfernachrichten und Gerüchten in unserem dedizierten Transferzentrum-Blog an Sky Sports‘ digitale Plattformen. Sie können sich auch über die Vor- und Nachteile und die Analyse informieren Sky Sportnachrichten.