‚Ant-Man: Quantumania‘ wird wochenlang (oder monatelang) nicht auf Disney Plus gestreamt, sorry

Nachdem die soziale Distanzierung eine Welle von Filmen mit großem Budget direkt zum Streaming gedrängt hat, sind exklusive Kinofilme wieder die Norm. Aber für eine Weile schien es, als würden Disney und andere große Hollywood-Filmstudios in einen neuen Post-COVID-Rhythmus verfallen, wie lange sie Filme in den Kinos behielten, bevor sie sie streamten, einen, der Filme viel schneller zu einem Streaming-Dienst brachte als Vor.

Jetzt sind die Streaming-Veröffentlichungsdaten jedoch überall auf der Karte. Und für die größten Filme, wie Marvels, dauern die Wartezeiten länger. Für Ant-Man and the Wasp: Quantumania könnte das bedeuten, bis Mai zu warten.

Wann ist das Streaming-Veröffentlichungsdatum von Ant-Man: Quantumania?



Es ist jedermanns Vermutung, aber es wird wahrscheinlich nicht schnell gehen.

Letztes Jahr brachte Marvel drei Filme in die Kinos: Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Mai; Thor: Liebe und Donner, im Juli; und Black Panter: Wakanda Forever, Mitte November. Doctor Strange brauchte 47 Tage, um Disney Plus zu erreichen. Thor traf Disney Plus 62 Tage nach seinem Kinostart. Aber Wakanda Forever brauchte 82 Tage, um mit dem Streaming zu beginnen.

Mit anderen Worten, jeder Film brauchte zunehmend länger, um Disney Plus zu erreichen.

Die Fortsetzung von Black Panther war die längste Wartezeit auf den Start des Streamings eines Marvel-Films, seit das Unternehmen 2021 wieder exklusive Kinoauftritte aufnahm. (In diesem Jahr war Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 70 Tage lang und Eternals 68 Tage lang in den Kinos. )

All dies kommt daher, dass große Hollywood-Unternehmen wie Disney das Wachstum der Streaming-Abonnenten nicht annähernd so priorisieren wie früher, was den Anreiz verringert, große Filme schnell auf einen Dienst zu bringen.

Paramount zum Beispiel hielt Top Gun: Maverick für 209 Tage, also fast sieben Monate, von seinem Streaming-Dienst fern. Die Strategie zahlte sich an den Kinokassen aus, wobei die Fortsetzung von Top Gun fast 1,5 Milliarden US-Dollar einspielte. Während Disney viel aggressiver als Paramount war, um seine Filme schnell auf seinen Streaming-Dienst zu stellen, ging Disneys Trend für Marvel-Filme dahin, sie auch in den Kinos länger zurückzuhalten.

Wakanda Forever wurde jedoch möglicherweise so lange von Disney Plus zurückgehalten, weil eine Überlegung nicht für die nächsten Marvel-Filme gilt, die dieses Jahr herauskommen: Mit einem schwarzen Regisseur und überwiegend schwarzer Besetzung debütierte Wakanda Forever am ersten auf Disney Plus Tag des Black History Month. Disney erwähnte keinen Zusammenhang im Timing, aber es ist möglich, dass sich das Warten des Films auf den Start des Streamings in die Länge zog, sodass seine Verfügbarkeit mit einer Gelegenheit zusammenfiel, die schwarze Kultur zu feiern.

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania, das nächste Woche in die Kinos kommt, könnten Sie jedoch etwa drei Monate warten, um es zu streamen, wenn Disney das Tempo von Wakanda Forever beibehält. Wenn Ant-Man die 82-Tage-Dauer erreicht, wird das Streaming erst in der zweiten Maiwoche beginnen.