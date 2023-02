Ant-Man en de Wasp: Quantumanianu in de bioscoop, van start gegaan Fase 5 van de Marvel filmuniversum door de steeds groter wordende superheld Scott Lang (Paul Rudd) en zijn familie op een intense, kleurrijke reis naar de Quantum Realm te sturen. Dit is de derde solo Mierenman outing, de 31e MCU-film in het algemeen en heeft scènes na de aftiteling die je versteld zullen doen staan.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania is erg leuk, meegesleept door een charmante bende goofball-helden die in een rare en wonderlijke wereld terechtkomen om het op te nemen tegen een schurk die groot genoeg is om de hele franchise te veranderen,” CNET’s Rich Knightwell schreef in zijn recensie. “De plot is misschien niet iets innovatiefs, maar de trippy visuals en interessante thema’s bewijzen dat groter niet altijd beter is.”

De zoektocht plaatst Scott Lang in het vizier van Kang the Conqueror (Jonathan Majors), een tijdreizende superschurk uit de verre toekomst die geplaagd wordt als de volgende grote gevaar voor de Avengers. Laten we proberen de extra scènes te ontrafelen en wat ze betekenen voor de MCU. Multiversaal SPOILERS vooruit.

Midcredits: Raad van Kangs

In de nasleep van Kang die in deze film wordt meegezogen in de defecte multiversele motorkern, bespreken een drietal Kang-varianten het verzamelen van hun multiversele tegenhangers. Twee van deze jongens lijken op de oude Egypte-regerende Rama-Tut en tijdlijn-snoeiende Immortus zoals ze in de strips voorkomen, terwijl de cyborg-uitziende man gebaseerd kan zijn op de gepantserde Scarlet Centurion.

Ze zijn ontevreden dat een Avenger Kang heeft vermoord, die ze naar het Quantum Realm hebben verbannen, en dat de helden het multiversum raken – vermoedelijk een verwijzing naar de gekkigheid op de tijdlijn van Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in het multiversum van waanzin En Wat als…?

“En als we ze toelaten, nemen ze alles wat we hebben gebouwd”, zegt de schorre Immortus, die de leider van het trio lijkt. ‘Dus laten we geen tijd verspillen. We zijn te laat.’

Hij merkt op dat hij ‘ons allemaal’ noemde. Hun kamer gaat open en onthult een enorme arena vol Varianten — Kangs uit vertakkende tijdlijnen — van schijnbaar oneindige temperamenten en soorten, en er komen er nog meer aan via tijdportalen.

Lijkt Kang-tastisch. Wat betekent dit?

Onze helden staan ​​tegenover een leger van Kangs die het multiversum willen domineren. De Kang-varianten die we in de finale van seizoen 1 van Loki en deze film hebben ontmoet, suggereerden echter dat deze jongens niet echt met elkaar overweg kunnen, waarschijnlijk vanwege hun megalomane neigingen, dus elke alliantie zal waarschijnlijk wankel zijn.

Marvel stripboeken



Hetzelfde geldt voor , waar ene Kang — Kang Prime — met enkele varianten werkte om hun tegenhangers uit te schakelen. Vervolgens doodde hij die bondgenoten en verving ze door robotdubbelgangers om zijn controle over alle tijdlijnen te verzekeren. Het werkte echter niet echt voor hem, omdat schema’s die betrekking hebben op het beheersen van meerdere realiteiten de neiging hebben om uit de hand te lopen.

Het is waarschijnlijk dat hetzelfde geldt voor de MCU, maar het feit dat Avengers: de Kang-dynastie staat gepland voor een bioscooprelease in mei 2025, suggereert dat hij (of zij) enig succes zullen hebben. De Kang van deze film kan terugkeren, aangezien de multiversele motorkern hem ergens anders (of ergens anders) had kunnen uitspugen in plaats van hem te doden.

Postcredits: Loki’s jacht

We springen naar het begin van de 20e eeuw en zien onze oude vrienden Loki en Mobius (Tom Hiddleston en Owen Wilson) er keurig uitzien als ze de show bijwonen van ene Victor Timely – een man die precies op Kang lijkt.

“Tijd is alles”, zegt Timely, met superslechte ernst. “Het vormt ons leven, maar misschien kunnen we het vormgeven.”

Loki lijkt aan de grond genageld door deze man, maar Mobius is niet onder de indruk.

“Je liet hem klinken als een angstaanjagende figuur”, zegt de agent van de Time Variance Authority (TVA).

“Hij is,” antwoordt Loki.

Loki, hoera! Waarom zit hij hierin?

Toen we Loki voor het laatst zagen de finale van seizoen 1 van zijn titelloze Disney Plus-showgooide zijn vrouwelijke Variant Sylvie hem in een tijdportaal en doodde He Who Remains, een Kang Variant die de stroom van de tijd beheerde en vertakkingen verhinderde.

Marvel Studio’s



De dood van de tijdlijndictator herstelde het multiversum en de eigen varianten van He Who Remains, die door zijn inspanningen onder controle werden gehouden, konden weer amok maken.

Loki belandde terug in de saaie kantoren van de TVA, waar hij Mobius probeerde te waarschuwen voor de dreiging van veel Kangs.

“Er komt iemand aan. Talloze verschillende versies van een zeer gevaarlijk persoon”, zegt hij tegen Mobius en zijn gezelschap. ‘En ze zijn helemaal klaar voor oorlog. We moeten ons voorbereiden.’

Wonder



Deze versie van Mobius kan zich Loki echter niet herinneren. Er is ook een standbeeld van Kang in zijn stripkostuum dat boven de TVA uittorent – het lijkt erop dat de God of Mischief naar een tijdlijn is gestuurd waarin het bureau wordt bestuurd door een Kang-variant die cool is met het laten vertakken van de tijdlijn.

De scène na de aftiteling van deze film suggereert dat hij Mobius ervan overtuigde om samen met hem op jacht te gaan naar Kang.

Maar waarom zit Loki achter Victor Timely aan?

Het is onduidelijk waarom Loki op deze specifieke Kang-variant jaagt, maar het is mogelijk dat hij een versie is van het personage uit eerder in zijn carrière. Hij zou kunnen proberen de carrière van de slechterik te stoppen voordat deze zelfs maar is begonnen.

Opnieuw suggereert de aankomende film Avengers: The Kang Dynasty dat het niet soepel zal verlopen. We zullen waarschijnlijk meer te weten komen in Loki seizoen 2die gepland staat om Disney Plus te bereiken deze zomer.

Marvel stripboeken



In de strips is Victor Timely nadat hij terugreisde naar 1901 en de stad Timely, Wisconsin, vestigde als een veilige haven van waaruit hij zijn plannen kon uitbroeden. Hij zaaide ook zijn futuristische technologie in allerlei soorten machines, met het plan om er later in de tijdlijn de controle over te krijgen. Het gaf hem ook een fundamentele rol in de ontwikkeling van het Marvel-universum.

De naam is ook een beetje meta, aangezien het bedrijf dat we kennen als Marvel Comics in 1939 werd opgericht als Timely Publications. Het begon pas in de jaren ’60 door Marvel te gaan.

Het is mogelijk dat de MCU Timely ook de Kang Prime van deze continuïteit is en verborgen is in een tijdperk waarin hij schurkenstaten kan plannen lang voordat de Avengers bestaan ​​om hem lastig te vallen. Dat zou verklaren waarom Loki achter hem aan zit.

Deze man kan ook dezelfde Kang zijn die we ontmoetten in Ant-Man and the Wasp: Quantumania (het laatste gevecht liet zijn lot onduidelijk) — het zou verhalend bevredigender zijn als de versie van het personage waarmee we tijd doorbrachten (ha) bleek Kang Prime te zijn.

Een andere rimpel is dat komische Kang mogelijk een afstammeling is van de Fantastic Four’s Reed Richards/Mr. Fantastische en aartsvijand Doctor Doom (records in het universum zijn echter vaag). Aangezien het superteam zijn MCU-debuut zal maken in 2025zou het in deze verbinding kunnen leunen.

Het is nogal moeilijk om er zeker van te zijn wat de deal met al deze Kangs is als ze allemaal hetzelfde gezicht hebben. Het houdt tenminste de deur open voor de MCU-suprematie van Jonathan Majors.