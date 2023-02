“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” van Marvel Studios.

Niet elke Marvel-film kan “Avengers: Endgame” zijn.

Dat is het gevoel van kassa-analisten nadat de nieuwste film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” van het Marvel Cinematic Universe de scherpste daling in kaartverkoop zag van het openingsweekend tot het tweede weekend in de geschiedenis van de franchise.

Na het binnenhalen van $ 106,1 miljoen tijdens de eerste vrijdag, zaterdag en zondag in binnenlandse theaters, de Disney film bedroeg dit weekend slechts $ 31,9 miljoen, een daling van 69,8%.

“Dit is een daling die iets sterker is dan verwacht, maar we moeten ook geen berg maken van een mol”, zegt Shawn Robbins, hoofdanalist bij BoxOffice.com. “Marvel-films zijn al jaren meer en meer trending frontloaded, en dat wordt misschien nog iets verergerd door de realiteit dat theaters nu meer vragen voor het openen van weekendtickets dan de daaropvolgende dagen en weken.”

Zeker, “Quantumania” is een van de slechtst beoordeelde Marvel-films, met een score van 48% “rotte” critici op Rotten Tomatoes. Fans leken echter van de film te hebben genoten en genereerden een kijkcijfer van 83%.

Toch zien blockbuster-films vaak een aanzienlijke achteruitgang van het eerste weekend op het tweede, omdat de opgekropte vraag bioscoopbezoekers ertoe aanzet om films te zien zodra ze openen. Marvel’s andere 30 films variëren van een daling van 44% voor “Black Panther” uit 2018 tot een daling van 67,8% voor de door de pandemie uitgebrachte “Black Widow”.

“Thor: Love and Thunder”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en “Spider-Man: No Way Home”, een coproductie met Sony zagen ze allemaal een daling van meer dan 67% in de tweede week.

“Love and Thunder” verzamelde vervolgens wereldwijd $ 760 miljoen, “Multiverse of Madness” haalde $ 952 miljoen binnen tijdens zijn wereldwijde run en “No Way Home” bereikte bijna $ 2 miljard aan kaartverkoop.

“In het algemeen staat Marvel nog steeds op een van de meest zekere voet van welke franchise dan ook in de geschiedenis,” zei Robbins.

De film heeft ook meer tegenprogrammering dan andere Marvel-films die de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Tijdens de pandemie konden films wekenlang draaien zonder enige directe competitie of andere bioscoopreleases. Nu bieden studio’s een stabielere stroom content aan en heeft het publiek meer keuze.

Tijdens het week-end, Universal’s “Cocaine Bear” snoof $ 23 miljoen op. De R-rated horrorkomedie zag 63% van zijn kaartverkoop van de 18- tot 34-jarige demografie, dezelfde groep die vaak uitkomt voor superheldenfilms met een groot budget.

“Universal heeft misschien geen succes gehad met Dark Universe, maar hun Snark Universe is springlevend”, zegt Jeff Bock, senior analist bij Exhibitor Relations.

Hij wees op ‘Violent Night’ en ‘M3gan’, naast ‘Cocaine Bear’, als films die de verwachtingen aan de kassa hebben overtroffen. Dit laat zien dat het publiek geïnteresseerd is in een diversiteit aan genres en naar de bioscopen komt om ze te zien.

“‘Cocaine Bear’ sprong schijnbaar van de ene op de andere dag in het publieke bewustzijn en veroorzaakte een golf van interesse en ongeloof om dit weekend te overtreffen met zijn grindhouse-gevoeligheden”, zegt Paul Dergarabedian, senior media-analist bij Comscore. “(Het trok) een enthousiast publiek hongerig naar iets ongewoons.”

Bovendien zorgde Lionsgate’s “Jesus Revolution” voor een op geloof gebaseerd publiek en bracht het afgelopen weekend $ 15,5 miljoen op.

“Er is duidelijk vraag naar allerlei soorten films en dit weekend hebben we laten zien hoe een gevarieerde selectie films bezoekers naar de bioscoop kan trekken”, aldus Dergarabedian.

Openbaarmaking: Comcast is het moederbedrijf van NBCUniversal en CNBC. NBCUniversal is de distributeur van ‘Cocaine Bear’, ‘Violent Night’ en ‘M3gan’. NBCUniversal is ook eigenaar van Rotten Tomatoes.