Het is tijd voor een nieuwe Marvel-film en ik denk dat Ant-Man aan de beurt is. Laten we de kleine superheld verwelkomen wiens belangrijkste superkracht de buitenmaatse charme van Paul Rudd is, en wiens grootste zwakte is dat iedereen hem altijd kleineert — zelfs de makers van zijn eigen film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania draait nu in de bioscoop. Het is een luchtig, bizar sci-fi-avontuur in de vorm van Thor: Ragnarok, terwijl bekende gezichten uit de Marvel-selectie een buitenaards rijk binnenvallen voor de lol en vechten voordat ze de lokale bevolking inspireren om in opstand te komen en een haatdragende dictator omver te werpen. Het heeft ook een grotere betekenis voor toegewijde fans, de introductie van de grote nieuwe slechterik Kang van het Marvel Cinematic Universe, gespeeld door Jonathan Majors.

Nadat ze Janet van Dyne uit het kwantumrijk hebben gered in de vorige Ant-Man and the Wasp-film (en het zou je vergeven zijn als je je eigenlijk niets meer herinnert van die film), wordt de Ant-bende teruggezogen in het piepkleine universum dat daaronder ligt de atomen van onze wereld op ware grootte. Terugkerende regisseur Peyton Reed rekruteert opnieuw Evangeline Lilly als Hope van Dyne, met Michelle Pfeiffer en Michael Douglas als haar ouders Hank en Janet. Kathryn Newton speelt de inmiddels tiener Cassie Lang, de dochter van Scott, en in het kwantumrijk ontmoeten ze William Jackson Harper, Katy O’Brian en Bill Murray (ja, die Bill Murray).

Het is grappig om te denken dat het verhaal van Ant-Man in 2015 begon met een film die eigenlijk een overval was met een laatste confrontatie in de slaapkamer van een kind. Met deze derde film is de actie opgeschaald naar het microscopische maar levensgrote kwantumrijk, een subatomair CG-domein van onmogelijke luchten bevolkt door op insecten geïnspireerde beestjes, pratende slijmwezens en kerels met gloeilampen als hoofden. De vreemdheid van de micro-Mad Max-setting geeft aanleiding tot enkele vermakelijke grappen, pakkende beelden en een of twee geestverruimende decorstukken. Het is allemaal erg John Carter van Mars door middel van sci-fi-strips zoals Heavy Metal en Saga (of als die verwijzingen je niets zeggen, Star Wars).

Cassie’s signaal naar het microscopische kwantumrijk begint het verhaal terwijl de mierenfamilie dit vreemde koninkrijk wordt binnengezogen, als een andere planeet op de punt van een speld. Dat is bijzonder slecht nieuws voor Janet, die 30 jaar in microscopische vorm gevangen zat. Oude vijanden komen haar en haar familie zoeken en dwingen haar onder ogen te zien wat ze tijdens haar ballingschap heeft gedaan.

Cassie (Newton) is het hart van de film, Hank (Douglas) doet de wetenschap en Janet (Pfeiffer) is de krachtpatser wiens ergste nachtmerrie haar inhaalt. Ondertussen is Rudds personage Scott Lang… ook daar, denk ik, hoewel hij verre van het meest interessante personage is. Het duurt een eeuwigheid voordat Scott iets belangrijks doet, en Rudd kust langs terwijl hij er verbijsterd uitziet, maar altijd op het punt staat een opgewekte grap uit te halen. Zelfs MODOK, een stripfiguur die te belachelijk is voor een andere film, heeft een meer emotionele reis dan de veronderstelde held.

Als Quantumania niet helemaal weet wat ze met Ant-Man moet doen, dan is het dat wel Echt weet niet wat hij met het andere titelpersonage moet doen. Hope van Dyne van Evangeline Lilly, ook bekend als de Wasp, wordt geïntroduceerd als een wereldveranderende wetenschapper – wat wordt genoemd als een raaklijn in een voice-over over Langs reizen voor koffie en selfie-verzoeken. Hope brengt de film ofwel achter haar moeder aan, ofwel aan het opstarten om de dag te redden (terwijl ze er nooit enige eer voor lijkt te krijgen). Het zou me verbazen als Lilly meer dan 30 regels in Quantumania heeft (waarvan de meeste in de trant van “Blijf doorgaan!” en “Scott, ik kan ze niet vasthouden!”).

Er wordt veel meer aandacht besteed aan de schurk van het stuk, Kang, een andere geminiaturiseerde ballingschap naar het kwantumrijk gespeeld door Jonathan Majors. Hij is gemakkelijk het beste van de film, een melancholische dictator met zacht gesproken magnetisme die terloops vermeldt hoeveel Avengers hij in het multiversum heeft gedood.

Omdat Quantumania het begin is van een nieuw hoofdstuk voor het Marvel Cinematic Universe, waarmee Phase 5 van start gaat, betekent dit dat Kang de nieuwe MCU-slechterik is die onze helden jarenlang problemen zal bezorgen (bekijk die scènes na de aftiteling ).

Fans zijn voorbereid op de komst van Kang, die voor het eerst te zien was in de Disney Plus-serie Loki, en de film doet goed werk door de gemene personages aan nieuwe kijkers voor te stellen. Toch wordt het aantal keren dat karakters weigeren cruciale informatie vrij te geven om de veronderstelde spanning te verminderen (“Geen tijd om uit te leggen!”, “Eerst gaan we eten…” en “Ik probeer je te beschermen!”) nogal vermoeiend.

Quantumania bepaalt de toekomst van de MCU en slaagt er ook in om enkele andere grotere thema’s in te pakken. De film begint met Scott die zich verwondert over hoe groot hij is geworden – in ieder geval in termen van roem. Maar hij klampt zich vast aan zijn Avenger-status en geniet van de voordelen zonder na te denken over de echte problemen van de wereld. Ondertussen schudt zijn dochter Cassie zijn zelfgenoegzaamheid aan het wankelen terwijl ze uitgroeit tot een politieke brandstapel. En hoewel het hier en daar maar een paar regels dialoog betreft, omarmt Quantumania enkele van de meest geladen politieke opvattingen die ooit in een Marvel-kaskraker zijn binnengeslopen. De film opent met vrij expliciete kritiek op de incompetente politie die zich bezighoudt met daklozen in bijvoorbeeld San Francisco. Het grotere, meer algemene thema is de kracht van de kleine man, zelfs in het aangezicht van een overweldigende kracht.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania is erg leuk, meegesleept door een charmante bende goofball-helden die in een rare en wonderlijke wereld terechtkomen om het op te nemen tegen een schurk die groot genoeg is om de hele franchise te veranderen. De plot is misschien niet iets vernieuwends, maar de trippy beelden en interessante thema’s bewijzen dat groter niet altijd beter is.

