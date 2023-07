Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben und eine historische Kathedrale in der UNESCO-geschützten Stadt am Schwarzen Meer wurde beschädigt.

Russische Beamte sagten zuvor, dass ukrainische Drohnen zwei Gebäude in Moskau und ein Munitionsdepot auf der Krim getroffen hätten, der Halbinsel, die Russland 2014 von der Ukraine annektierte.

Das Ministerium sagte, dass „die Konzentration des Westens auf eine weitere Verschärfung der Situation“ in der Ukraine hinter Kiews „dreisten Aktionen“ stecke.

„Wir betrachten das, was passiert ist, als einen weiteren Einsatz terroristischer Methoden und Einschüchterung der Zivilbevölkerung durch die militärische und politische Führung der Ukraine“, sagte das russische Außenministerium.

Russland sagte am Montag, dass Drohnenangriffe im Zentrum Moskaus und auf der annektierten Krim eine harte Reaktion rechtfertigen könnten, nachdem die Ukraine einen Angriff auf die Hauptstadt behauptet hatte.

