ANSEHEN | Henry Kissinger, amerikanischer Diplomat und umstrittener Nobelpreisträger, stirbt im Alter von 100 Jahren

Henry Kissinger, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger US-Außenminister, ist im Alter von 100 Jahren gestorben.

Kissinger spielte in den 1970er Jahren eine wichtige Rolle in der US-Außenpolitik, unter anderem bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China und den Rüstungskontrollgesprächen mit der Sowjetunion.

Außerdem wurde er wegen seiner Unterstützung antikommunistischer Diktaturen in Lateinamerika kritisiert und als Kriegsverbrecher gebrandmarkt.

Henry Kissinger, ein umstrittener Friedensnobelpreisträger und diplomatisches Kraftpaket, dessen Dienste unter zwei Präsidenten unauslöschliche Spuren in der US-Außenpolitik hinterlassen haben, ist am Mittwoch im Alter von 100 Jahren gestorben, teilte Kissinger Associates Inc. in einer Erklärung mit.

Er starb in seinem Haus in Connecticut.

Kissinger war über seinen 100. Geburtstag hinaus aktiv, nahm an Treffen im Weißen Haus teil, veröffentlichte ein Buch über Führungsstile und sagte vor einem Senatsausschuss über die nukleare Bedrohung durch Nordkorea aus. Im Juli 2023 stattete er Peking überraschend einen Besuch ab, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen.

Chinas Präsident Xi Jinping (r.) sprach während eines Treffens am 20. Juli 2023 in Peking mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, eine Schlüsselfigur der amerikanischen Diplomatie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist gestorben am 29. November 2023 im Alter von 100 Jahren, teilte sein Verein mit. AFP ZNS / AFP

In den 1970er Jahren war er als Außenminister unter dem republikanischen Präsidenten Richard Nixon an vielen epochalen globalen Ereignissen des Jahrzehnts beteiligt. Die Bemühungen des in Deutschland geborenen jüdischen Flüchtlings führten zur diplomatischen Öffnung Chinas, zu bahnbrechenden Rüstungskontrollgesprächen zwischen den USA und der Sowjetunion, zu erweiterten Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn sowie zum Pariser Friedensabkommen mit Nordvietnam.

Kissingers Herrschaft als Hauptarchitekt der US-Außenpolitik endete mit dem Rücktritt von Nixon im Jahr 1974. Dennoch war er unter Präsident Gerald Ford weiterhin eine diplomatische Kraft und vertrat für den Rest seines Lebens starke Meinungen.

Während viele Kissinger für seine Brillanz und seine umfassende Erfahrung lobten, brandmarkten ihn andere wegen seiner Unterstützung antikommunistischer Diktaturen, insbesondere in Lateinamerika, als Kriegsverbrecher. In seinen letzten Jahren wurden seine Reisen durch Versuche anderer Nationen eingeschränkt, ihn zu verhaften oder über die frühere US-Außenpolitik zu befragen.

Sein Friedenspreis von 1973, der gemeinsam an Le Duc Tho aus Nordvietnam verliehen wurde, der ihn jedoch ablehnte, war einer der umstrittensten überhaupt. Zwei Mitglieder des Nobelkomitees traten wegen der Auswahl zurück und es kamen Fragen zu den geheimen US-Bombenangriffen auf Kambodscha auf.

Ford nannte Kissinger einen „Super-Außenminister“, betonte aber auch seine Gereiztheit und Selbstsicherheit, die Kritiker eher als Paranoia und Egoismus bezeichnen würden. Sogar Ford sagte: „Henry hat seiner Meinung nach nie einen Fehler gemacht.“

„Er hatte die dünnste Haut aller Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ich je kannte“, sagte Ford in einem Interview kurz vor seinem Tod im Jahr 2006.

Offizielles Porträt von Henry A. Kissinger, US-Außenminister, 22. September 1973 bis 20. Januar 1977 Creative Commons / Public Domain

Mit seinem mürrischen Gesichtsausdruck und seiner rauen Stimme mit deutschem Akzent war Kissinger kaum ein Rockstar, sondern hatte das Image eines Frauenhelden, der in seiner Junggesellenzeit Sternchen in Washington und New York herumtrieb. Macht, sagte er, sei das ultimative Aphrodisiakum.

Kissinger äußerte sich offen zu politischen Themen und blieb in persönlichen Angelegenheiten zurückhaltend, obwohl er einmal einem Journalisten erzählte, dass er sich selbst als einen Cowboy-Helden betrachte, der allein davonreitet.

Havard-Fakultät

Heinz Alfred Kissinger wurde am 27. Mai 1923 in Furth, Deutschland, geboren und zog 1938 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten, bevor die Nazis die europäischen Juden ausrotteten.

Indem er seinen Namen auf Henry anglisierte, wurde Kissinger 1943 eingebürgerter US-Bürger, diente im Zweiten Weltkrieg in der Armee in Europa und ging als Stipendiat an die Harvard University, wo er 1952 einen Master-Abschluss und 1954 einen Doktortitel erwarb. Er war an der Harvard University Fakultät für die nächsten 17 Jahre.

Während eines Großteils dieser Zeit war Kissinger als Berater für Regierungsbehörden tätig, unter anderem im Jahr 1967, als er als Vermittler für das Außenministerium in Vietnam fungierte. Er nutzte seine Verbindungen zur Regierung von Präsident Lyndon Johnson, um Informationen über Friedensverhandlungen an das Nixon-Lager weiterzugeben.

Als Nixon mit seinem Versprechen, den Vietnamkrieg zu beenden, 1968 die Präsidentschaftswahl gewann, holte er Kissinger als nationalen Sicherheitsberater ins Weiße Haus.

Aber der Prozess der „Vietnamisierung“ – die Verlagerung der Kriegslast von der halben Million US-Streitkräften auf die Südvietnamesen – war langwierig und blutig und wurde durch massive US-Bombenangriffe auf Nordvietnam, die Verminung der Häfen des Nordens und die Bombardierung unterbrochen von Kambodscha.

Kissinger erklärte 1972, dass in Vietnam „der Frieden naht“, doch die im Januar 1973 erzielten Pariser Friedensabkommen waren kaum mehr als ein Auftakt zur endgültigen kommunistischen Machtübernahme im Süden zwei Jahre später.

Zusätzlich zu seiner Rolle als nationaler Sicherheitsberater wurde Kissinger 1973 zum Außenminister ernannt, was ihm unangefochtene Autorität in auswärtigen Angelegenheiten verschaffte.

Ein sich verschärfender arabisch-israelischer Konflikt veranlasste Kissinger zu seiner ersten sogenannten „Shuttle“-Mission, einer Art höchst persönlicher Hochdruckdiplomatie, für die er berühmt wurde.

Zweiunddreißig Tage, die er zwischen Jerusalem und Damaskus pendelte, halfen Kissinger dabei, ein langfristiges Abzugsabkommen zwischen Israel und Syrien auf den von Israel besetzten Golanhöhen zu schmieden.

Um den sowjetischen Einfluss zu verringern, wandte sich Kissinger an seinen größten kommunistischen Rivalen, China, und unternahm zwei Reisen dorthin, darunter eine geheime, um sich mit Premierminister Zhou Enlai zu treffen. Das Ergebnis war Nixons historisches Gipfeltreffen in Peking mit dem Vorsitzenden Mao Zedong und schließlich die Formalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Abkommen über strategische Waffen

Der Watergate-Skandal, der Nixon zum Rücktritt zwang, berührte Kissinger kaum, der nichts mit der Vertuschung zu tun hatte und weiterhin Außenminister war, als Ford im Sommer 1974 sein Amt antrat. Aber Ford ersetzte ihn als nationalen Sicherheitsberater, um dies zu verhindern Hören Sie mehr Stimmen zur Außenpolitik.

Später in diesem Jahr reiste Kissinger mit Ford nach Wladiwostok in der Sowjetunion, wo der Präsident den sowjetischen Führer Leonid Breschnew traf und sich auf einen grundlegenden Rahmen für einen strategischen Rüstungspakt einigte. Das Abkommen krönte Kissingers bahnbrechende Entspannungsbemühungen, die zu einer Entspannung der amerikanisch-sowjetischen Spannungen führten.

Doch Kissingers diplomatisches Geschick hatte seine Grenzen. 1975 wurde ihm vorgeworfen, er habe es nicht geschafft, Israel und Ägypten davon zu überzeugen, einem Abzug der zweiten Stufe auf dem Sinai zuzustimmen.

Und im Indien-Pakistan-Krieg von 1971 wurden Nixon und Kissinger heftig dafür kritisiert, dass sie sich Pakistan zuneigten. Kissinger nannte die Indianer „Bastarde“ – eine Bemerkung, die er später bereute.

Wie Nixon fürchtete er die Verbreitung linker Ideen in der westlichen Hemisphäre, und seine Maßnahmen als Reaktion darauf sollten bei vielen Lateinamerikanern über Jahre hinweg tiefes Misstrauen gegenüber Washington hervorrufen.

1970 plante er mit der CIA, wie der marxistische, aber demokratisch gewählte chilenische Präsident Salvador Allende am besten destabilisiert und gestürzt werden könne, während er in einem Memo nach dem blutigen Putsch in Argentinien im Jahr 1976 sagte, dass die Militärdiktatoren ermutigt werden sollten.

Als Ford 1976 gegen den Demokraten Jimmy Carter verlor, waren Kissingers Tage in der Regierung weitgehend vorbei. Der nächste Republikaner im Weißen Haus, Ronald Reagan, distanzierte sich von Kissinger, der seiner Ansicht nach nicht im Einklang mit seiner konservativen Wählerschaft stand.

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger nimmt am 1. Dezember 2022 an einem Mittagessen im US-Außenministerium in Washington, D.C. teil. AFP Roberto Schmidt / AFP

Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung gründete Kissinger in New York ein hochpreisiges, leistungsstarkes Beratungsunternehmen, das die Wirtschaftselite der Welt beriet. Er war Vorstandsmitglied von Unternehmen und in verschiedenen außenpolitischen und sicherheitspolitischen Foren, schrieb Bücher und wurde ein regelmäßiger Medienkommentator zu internationalen Angelegenheiten.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ernannte Präsident George W. Bush Kissinger zum Leiter eines Untersuchungsausschusses. Doch ein Aufschrei der Demokraten, die einen Interessenkonflikt mit vielen Kunden seiner Beratungsfirma sahen, zwang Kissinger, von seinem Amt zurückzutreten.

Er wurde 1964 von seiner ersten Frau Ann Fleischer geschieden und heiratete 1974 Nancy Maginnes, eine Beraterin des New Yorker Gouverneurs Nelson Rockefeller. Mit seiner ersten Frau hatte er zwei Kinder.