Der Oberste Gerichtshof der USA hat rassenbewusste Zulassungsprogramme an der Harvard University und der University of North Carolina abgeschafft.

Der Schritt, der Affirmative-Action-Politik effektiv verbietet, diente lange dazu, die Zahl schwarzer, hispanischer und anderer unterrepräsentierter Minderheitsstudenten auf dem Campus zu erhöhen.

Das Urteil fiel zugunsten einer Organisation namens Students for Fair Admissions aus, die gegen ein Urteil eines Untergerichts Berufung einlegte, das das von den beiden Universitäten genutzte Programm bestätigte.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Donnerstag rassenbewusste Zulassungsprogramme an der Harvard University und der University of North Carolina abgeschafft und damit faktisch positive Maßnahmen verboten, die seit langem genutzt werden, um die Zahl schwarzer, hispanischer und anderer unterrepräsentierter Minderheitsstudenten auf dem Campus zu erhöhen.

In einer Blockbuster-Entscheidung, die viele amerikanische Hochschulen dazu zwingen wird, ihre Zulassungsrichtlinien zu überarbeiten, entschieden die Richter zugunsten einer Gruppe namens „Students for Fair Admissions“, die vom Anti-Affirmative-Action-Aktivisten Edward Blum gegründet wurde, in ihrer Berufung gegen Urteile niedrigerer Gerichte, mit denen die verwendeten Programme bestätigt wurden an den beiden renommierten Schulen, um eine vielfältige Schülerschaft zu fördern.

Die Stimmenauszählung betrug 6:3 gegen UNC und 6:2 gegen Harvard.

Oberster Richter John Roberts, der für die Mehrheit schrieb, sagte: „Die Zulassungsprogramme von Harvard und UNC können nicht mit den Garantien der Gleichbehandlungsklausel in Einklang gebracht werden“ und bezog sich dabei auf das Versprechen der US-Verfassung, gleichen Schutz vor dem Gesetz zu gewährleisten.

In wichtigen Urteilen mit weitreichenden gesellschaftlichen Auswirkungen im vergangenen Jahr, die auch von konservativen Richtern angeführt wurden, hob das Gericht in zwei bahnbrechenden Urteilen die Entscheidung Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 auf, die Abtreibung landesweit legalisiert und das Waffenrecht ausgeweitet hatte.

Roberts sagte, dass Studenten „auf der Grundlage ihrer oder ihrer Erfahrungen als Individuum behandelt werden müssen, nicht auf der Grundlage ihrer Rasse“. Viele Universitäten haben zu lange genau das Gegenteil getan. Und dabei sind sie fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass der Prüfstein von Die Identität eines Individuums hängt nicht von den überwundenen Herausforderungen, dem Aufbau von Fähigkeiten oder den gewonnenen Erkenntnissen ab, sondern von der Farbe seiner Haut. Unsere Verfassungsgeschichte duldet diese Wahl nicht.“

Universitäten, fügte Roberts hinzu, berücksichtigen möglicherweise immer noch die Schriften von Studenten in persönlichen Aufsätzen darüber, „wie sich die Rasse auf sein oder ihr Leben ausgewirkt hat, sei es durch Diskriminierung, Inspiration oder auf andere Weise.“ Aber, so Roberts, „dürfen Universitäten nicht einfach durch Bewerbungsaufsätze oder andere Mittel das Regime etablieren, das wir heute für rechtswidrig halten.“

Affirmative Action hatte jahrzehntelang der Prüfung durch den Obersten Gerichtshof standgehalten, zuletzt in einem Urteil aus dem Jahr 2016, in dem es um einen weißen Studenten ging, der von Blum unterstützt wurde und die University of Texas verklagte, nachdem ihm die Zulassung verweigert worden war.

Der Oberste Gerichtshof hat sich seit 2016 nach rechts verschoben und besteht nun aus drei Richtern, die im Fall der University of Texas anderer Meinung waren, sowie aus drei neuen Ernennungen des ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump, der 2024 erneut kandidiert. Trump begrüßte das Urteil am Donnerstag als „einen großartigen Tag“. für Amerika.“

Viele Hochschuleinrichtungen, Unternehmen und Militärführer unterstützen seit langem positive Maßnahmen auf dem Campus, nicht nur um Rassenungleichheit und Ausgrenzung im amerikanischen Leben zu beseitigen, sondern um einen Talentpool zu gewährleisten, der eine Reihe von Perspektiven am Arbeitsplatz und bei den US-Streitkräften einbringen kann.

Die liberale Richterin Ketanji Brown Jackson, die erste schwarze Frau, die dem Gericht angehörte, schrieb in einem Dissens: „In ihrer Unwissenheit, Kuchen zu essen, zieht die (Gerichts-)Mehrheit heute die Reißleine und verkündet ‚Farbenblindheit für alle‘.“ rechtliches Dekret. Aber wenn man die Rasse im Gesetz für irrelevant hält, ist das im Leben noch lange nicht der Fall.“

Jackson beteiligte sich aufgrund ihrer früheren Zugehörigkeit zur Universität nicht am Harvard-Fall.

Die liberale Richterin Sonia Sotomayor schrieb in einem Dissens, dass die Entscheidung die verfassungsmäßige Garantie des gleichen Schutzes „untergräbt“ und die Rassenungleichheit im Bildungswesen weiter verfestigt.

Sie hat hinzugefügt:

Heute steht dieser Gerichtshof im Weg und macht jahrzehntelange Präzedenzfälle und bedeutsame Fortschritte zunichte.

Sotomayor fügte hinzu: „Das Gericht zementiert eine oberflächliche Regel der Farbenblindheit als Verfassungsprinzip in einer endemisch segregierten Gesellschaft, in der Rasse schon immer wichtig war und auch weiterhin wichtig ist.“

Blums Gruppe beschuldigte in 2014 eingereichten Klagen die UNC der Diskriminierung weißer und asiatisch-amerikanischer Bewerber und Harvard der Voreingenommenheit gegenüber asiatisch-amerikanischen Bewerbern.

Students for Fair Admissions behaupteten, dass die Annahme einer Zulassungsrichtlinie durch die UNC, einer öffentlichen Universität, die nicht rassenneutral sei, gegen die Garantie des gleichen Rechtsschutzes gemäß dem 14. Verfassungszusatz verstoße.

Die Gruppe behauptete, Harvard, eine Privatuniversität, habe gegen Titel VI eines bahnbrechenden Bundesgesetzes namens Civil Rights Act von 1964 verstoßen, das Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder nationaler Herkunft im Rahmen aller Programme oder Aktivitäten verbietet, die finanzielle Unterstützung des Bundes erhalten.

Laut Harvard berücksichtigen etwa 40 % der US-amerikanischen Colleges und Universitäten Rassenfragen in irgendeiner Form.

Harvard und UNC haben erklärt, dass sie die Rasse nur als einen Faktor in einer Vielzahl individueller Bewertungen für die Zulassung ohne Quoten heranziehen – was nach früheren Präzedenzfällen des Obersten Gerichtshofs zulässig war – und dass eine Einschränkung dieser Berücksichtigung zu einem erheblichen Rückgang der Einschreibung von Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen führen würde.

Kritiker, die seit Jahrzehnten versuchen, diese Politik zu stürzen, argumentieren, dass diese Politik selbst diskriminierend sei.

amerikanische Geschichte

Die Vereinigten Staaten sind eine Nation, die schon lange mit Rassenproblemen zu kämpfen hat, was auf die Geschichte der Sklaverei von Schwarzen zurückgeht, die erst nach einem Bürgerkrieg endete, auf die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre und in den letzten Jahren auf Proteste der Rassengerechtigkeit folgte auf Tötungen schwarzer Menschen durch die Polizei.

Viele US-Konservative und gewählte Republikaner haben argumentiert, dass es verfassungswidrig sei, einer Rasse Vorteile zu verschaffen, unabhängig von der Motivation oder den Umständen. Einige haben das Argument vorgebracht, dass Abhilfepräferenzen nicht mehr nötig seien, weil Amerika über die rassistische Politik der Vergangenheit wie die Rassentrennung hinausgegangen sei und immer vielfältiger werde.

Blum feierte das Urteil, das er schon lange angestrebt hatte, und sagte, es „markiert den Beginn der Wiederherstellung des farbenblinden Rechtsbundes, der unsere multirassische, multiethnische Nation zusammenhält.“

Blum fügte hinzu:

Die polarisierende, stigmatisierende und unfaire Rechtsprechung, die es Hochschulen und Universitäten ermöglichte, die Rasse und ethnische Zugehörigkeit eines Studenten als Faktor für die Aufnahme oder Ablehnung eines Studenten zu nutzen, wurde außer Kraft gesetzt. Diese diskriminierenden Zulassungspraktiken untergruben die Integrität der Bürgerrechtsgesetze unseres Landes.

Die Reaktion auf das Urteil erfolgte schnell.

„Das Urteil des Obersten Gerichtshofs hat den Marsch unseres Landes in Richtung Rassengerechtigkeit massiv behindert“, sagte der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, in einer Erklärung.

„Affirmative Action ist systemische Diskriminierung“, schrieb der republikanische Senator Tom Cotton auf Twitter. „Ich bin dankbar, dass der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass diese Diskriminierung gegen die Verfassung verstößt. Über die Zulassung sollte nach der Leistung entschieden werden – nicht nach der Hautfarbe.“