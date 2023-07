Ein achtjähriges Mädchen wurde am Donnerstag getötet und mehrere weitere Kinder verletzt, als ein Auto in eine Grundschule fuhr.

Die Polizei nahm die Fahrerin fest und erklärte, dass sie den Vorfall nicht als terroristisch betrachtete.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan nannte es „absolut verheerend“.

Ein achtjähriges Mädchen wurde am Donnerstag getötet und mehrere weitere Kinder verletzt, als ein Auto in ein Grundschulgebäude im Südwesten Londons raste, was einen Großeinsatz der Rettungsdienste auslöste.

Der Unfall an der privaten Mädchenschule „Study Prep“ in Wimbledon wurde von der Polizei nicht als terroristisch eingestuft, und die Fahrerin – eine Frau in den Vierzigern, die am Unfallort anhielt – wurde festgenommen.

Sie wurde wegen des Verdachts, durch gefährliches Fahren den Tod herbeigeführt zu haben, festgenommen und befand sich in Untersuchungshaft, teilte die Londoner Metropolitan Police mit.

„Es ist sehr traurig, dass eines der Kinder – ein achtjähriges Mädchen – noch am Tatort starb“, sagte Detective Chief Superintendent Clair Kelland mit vor Emotionen gebrochener Stimme.

„Dies ist eine sehr schwierige Zeit für alle hier in der Schule und für die gesamte Gemeinschaft“, sagte sie Reportern vor Ort.

ANSEHEN | Auto stürzt in Londoner Grundschule, neun Personen werden verletzt

John Martin, Chefsanitäter des London Ambulance Service, sagte, sie hätten einen schweren Vorfall gemeldet und 15 Krankenwagen, spezialisierte Intensivsanitäter und die London Air Ambulance geschickt.

Sechzehn Patienten wurden vor Ort behandelt und zehn ins Krankenhaus gebracht. Über ihr Alter oder ihren Zustand gab es zunächst keine Angaben.

Aber der örtliche Parlamentsabgeordnete für Wimbledon, Stephen Hammond, sagte, er verstehe, dass mehrere Opfer „als kritisch behandelt“ würden.

Absolut verheerend

Der Absturz sei „außerordentlich belastend und tragisch“ gewesen, sagte er der BBC.

Die Schule sagte, es sei zu früh, um eine Stellungnahme abzugeben.

Luftaufnahmen des Gebäudes – unweit des Ortes, an dem das Wimbledon-Tennisturnier stattfand – zeigten, wie ein Land Rover schräg an der Wand des modernen Schulgebäudes anhielt.

Das goldfarbene Fahrzeug stand auf einer Rasenfläche in der Nähe von scheinbar farbigen Spielmatten und einem Tisch.

Nach dem Vorfall kurz vor 10:00 Uhr wurden Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr zum Unfallort in der Camp Road in der Nähe von Wimbledon Common gerufen.

Zeugen und Reporter sagten, die Straße vor der Schule sei schmal, und es wäre normalerweise schwierig gewesen, Geschwindigkeit zu erreichen.

Die Study Prep-Schule nimmt Mädchen im Alter von vier bis elf Jahren auf. Sie ist in mehrere Standorte aufgeteilt, wobei die jüngsten Schüler in der Camp Road in der Nähe des Royal Wimbledon Golf Club unterrichtet werden.

Laut der Website der Schule war Donnerstag der letzte Schultag für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren.

Gesundheitsminister Steve Barclay bezeichnete den Vorfall als „beunruhigend“.

Er fügte hinzu:

Meine Gedanken sind bei den schwer Verletzten und allen Betroffenen.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan nannte es „absolut verheerend“.