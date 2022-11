Anschlag von Istanbul: Details, die Fragen aufwerfen

Stand: 24.11.2022 03:25 Uhr

Die türkische Regierung ist sich sicher: Die PKK steckt hinter dem Anschlag Mitte November in Istanbul. Während die türkische Armee nun Angriffe auf kurdische Stellungen in Syrien und im Irak fliegt, werden in der Türkei Fragen aufgeworfen.

Von Oliver Mayer-Rüth, ARD Studio Istanbul

Als Mitte des Monats eine Bombe auf Istanbuls Einkaufsmeile Istiklal sechs Menschen tötete, war Innenminister Süleyman Soylu schnell entschlossen. Hinter dem Anschlag steckt nach Angaben des Ministers die als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK. Es gibt jetzt viele Fragen zu dieser Interpretation.

Aber zuerst führt die Gewalt innerhalb weniger Tage zu noch mehr Gewalt. Die PKK bestreitet, für die tödliche Explosion und die Ermordung von Zivilisten verantwortlich zu sein. Aber die türkische Armee rächte sich und startete eine Woche später die Operation Claw Sword. Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, schrieb auf Twitter, die Zeit der Abrechnung sei gekommen.

Die türkische Luftwaffe bombardierte Stellungen der kurdischen Miliz YPG, dem syrischen Arm der PKK. Mehr als 30 Menschen werden getötet.

Die YPG kündigt Revanche an. Granaten aus der von Kurdenmilizen kontrollierten Region Manbij töteten ein Kind, einen Lehrer und einen Mann in der türkischen Grenzstadt Karkamis. Anfang dieser Woche deutete Präsident Recep Tayyip Erdogan an, dass in naher Zukunft eine Bodenoffensive beginnen werde.

Fragen zur Identität

Gleichzeitig kommen jedoch widersprüchliche Tatsachen ans Licht, die mehr Fragen als Antworten zum Attentat aufwerfen. Die regierungstreue Tageszeitung Sabah zitiert aus der Vernehmung der Syrerin, die die Tasche mit der Bombe auf der Istiklal-Straße deponiert hatte.

Ahlam Albashir ist kein Kurde, was eher gegen eine Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK spricht. Arabische Medien spekulieren, sie könnte somalischer Herkunft oder aus dem Sudan stammen.

Bei der Vernehmung soll sie gestanden haben, von der kurdischen Miliz ausgebildet worden zu sein, und gedroht haben, ihre Geschwister zu zwingen, eine Tasche in der Fußgängerzone abzustellen. Gleichzeitig wusste sie nicht, was der Inhalt war.

Ihr Bruder ist übrigens Kämpfer der Miliz „Freie Syrische Armee“ (FSA), die mit dem türkischen Militär verbündet ist. Er verlor im Kampf zwei Beine.

Eine SIM-Karte wirft Fragen auf

Albashir soll den Anruf mit einer SIM-Karte getätigt haben, die auf den Namen eines lokalen Führers der rechtsextremen MHP-Partei in der südöstlichen Provinz Sirnak registriert war. Die MHP steht in einem Bündnis mit Erdogans AKP-Partei.

Der Ortsvorsitzende begründete den merkwürdigen Umstand damit, dass sein Ausweis kopiert und die auf seinen Namen ausgestellte SIM-Karte erschlichen worden sei. Der Gouverneur der Provinz Sirnak bestätigte dies.

Albashir soll laut Ermittlern vor vier Monaten aus der nordsyrischen Provinz Afrin in die Türkei eingereist sein. Das Nachrichtenportal „T24“ will jedoch von Nachbarn der Angeklagten erfahren haben, dass sie seit einem Jahr in Istanbul lebt.

Zahlreiche Festnahmen

Im Zuge der Ermittlungen wurden fast 50 Personen festgenommen. Das gilt auch für den syrischen Araber Ahmad Haj Hasan, mit dem Ahlam Albashir zeitweise in Istanbul gelebt haben soll. Auch er hatte türkischen Medien zufolge erklärt, er habe nie etwas mit der PKK zu tun gehabt, sein Bruder sei aber als Kämpfer der FSA gefallen.

Ein syrischer Araber namens Ammar Jarkas wurde ebenfalls festgenommen. Die Ermittler halten ihn für den Drahtzieher der Tat in Istanbul. Die Zeitung „Hürriyet“ zitiert aus dem Verhör mit Jarkas, dass er vor einem Jahr aus der nordsyrischen Stadt Kobane, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird, in die Türkei gekommen sei.

Sein Bruder hingegen erzählte einem türkischen Nachrichtenportal, Jarkas sei seit acht, neun Jahren in Istanbul und habe 2020 eine Autovermietung gegründet. Im Internet seien Fotos von seinen Social-Media-Accounts veröffentlicht worden, die ihn als Mitglied der FSA. Es soll aber auch Hinweise darauf geben, dass er das syrische Regime unterstützt.

Die einzigen beiden Kurden, gegen die die Polizei ermittelt, sind ein Ehepaar, bei dem Albashir nach dem Bombenanschlag bleiben wollte.

Prokurdische Partei erhebt Vorwürfe

Pervin Buldan, Co-Vorsitzender der pro-kurdischen HDP, stellt fest, dass die Explosion kurz vor dem Angriff der türkischen Luftwaffe auf Stellungen der Kurdenmiliz YPG kein Zufall war. Es gibt viele Fragezeichen, die geklärt werden müssen.

Da das AKP-MHP-Bündnis befürchtete, bei den anstehenden Wahlen im nächsten Jahr Verluste hinnehmen zu müssen und sein politisches Überleben sichern wollte, habe der Wahlkampf laut Buldan mit Kriegspolitik begonnen. AKP und MHP werfen der HDP vor, mit der PKK unter einer Decke zu stecken.

Zweifel bleiben

Die ans Licht gekommenen Details erlauben es nicht, den Angriff der PKK grundsätzlich in Frage zu stellen. Doch den schnellen Schluss, dass es sich zweifellos um die als Terrororganisation eingestufte kurdische Miliz handelte, wollen zahlreiche türkische Stimmen in den sozialen Medien nicht ohne weitere Beweise hinnehmen.

Da 90 Prozent der türkischen Massenmedien regierungsnah sind, wird das Urteil der AKP-MHP-Führung dort nicht in Frage gestellt. Eine militärische Offensive in Nordsyrien mit dem Argument der Selbstverteidigung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn zweifelsfrei feststeht, dass die Terrororganisation PKK der Täter des Angriffs war. Dazu wäre sie bestimmt in der Lage.