Stand: 20. Oktober 2023 21:14 Uhr

Hätte der jüngste Terroranschlag in Belgien verhindert werden können? Bereits im August 2022 lag offenbar ein Auslieferungsersuchen Tunesiens vor, das nicht bearbeitet wurde. Der belgische Justizminister zieht nun Konsequenzen.

Der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne ist vor vier Tagen zurückgetreten, nachdem er seine Arbeit im Zusammenhang mit dem Angriff auf zwei schwedische Fußballfans kritisiert hatte. Van Quickenborne sprach von einem „riesigen Fehler“. Deshalb reichte er seinen Rücktritt bei Premierminister Alexander De Croo ein.

Am Montag tötete ein 45-jähriger Tunesier die beiden Fußballfans in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Der Täter konnte zunächst fliehen, doch am Dienstag wurde er von der belgischen Polizei aufgespürt und erschossen. Die Untersuchung ergab, dass die belgischen Justizbehörden einen Antrag Tunesiens auf Auslieferung im August 2022 ignorierten. „Ich möchte dafür die volle politische Verantwortung übernehmen“, fügte Van Quickenborne hinzu.

Nur unbearbeitete Bewerbung

Warum das Auslieferungsersuchen vom Richter nicht bearbeitet wurde, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Justiz wurden diesem Richter im vergangenen Jahr 31 internationale Auslieferungsersuchen vorgelegt. 30, an denen er arbeitete, mit Ausnahme der des späteren Attentäters. Nach Angaben italienischer Behörden war seit 2016 bekannt, dass er ein Islamist war.

Der Schütze hatte es auf die Schweden abgesehen, die in Brüssel waren, um ein EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden zu verfolgen. Das Spiel wurde wegen des Angriffs abgebrochen. Die islamistische Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) bekannte sich zu der Tat. De Croo bezeichnete den Angriff als „brutalen Terroranschlag“.