Waarschuw beveiligingsexperts altijd voor een toekomstige noodsituatie NRW . Eerste kürzlich sprach Innenminister Herbert Reul ( CDU ) van een „ hoge abstracts Gefahr „en denk eens aan de situatie in het Oosten, dat hier ook veilig is voor de veiligheid.

Nu lijkt het erop dat het veilig is om dit te doen. Dus bracht ik mijn tijd in de dienst door tijdens mijn jeugdige festiviteiten – zowel in NRW als in Brandenburg. Entsprechende WDR -Informatie is uiterlijk beschikbaar. Deze jonge islamisten worden geconfronteerd met de dreiging van een terroristische aanslag. Na WDR-informatie dachten beiden daarna aan een aanval met merkinhoud of een kleine laster. Als aankomstdatum werd de aankomstdatum genomen.

Konkreter Weihnachtsmarkt ausgesucht

„ Het is beton „, gezegd NRW -Innenminister Reul am Mittwoch en erklärte: „ Wij wonen in ons land en zijn op de hoogte van de mogelijke planningsplannen van onze personen in de NRW en gebruiken vervolgens de vrijgegeven beveiligingsapparatuur .“ In Chats bespreken we meer teksten voor een Anschlag – open voor een synagoge. Am Ande habe es einen Plan für einen Anschlag auf einen „ ganz betonnen kerstmarkt“ Geb. Den Ort nannte Reul auf Nachfrage nicht. Tijdens uw zorgseizoen bent u hier in de Mittwochbend, zodat u sindsdien kunt genieten van een kerstmarkt in Leverkusen. Voordat de oorlog in de Laufe des Tages van de Stadt Keulen zou beginnen.









Haftbefehl tegen 15-Jährigen erlassen

Elk van de Tatverdächtigen handelt sich na het Algemene Ministerie van Buitenlandse Zaken van Düsseldorf sinds 15 jaar Duitse Afghanen in de Rheinisch-Bergischen Kreis. Am Mittwoch habe das Amtsgericht Leverkusen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Es herinnering aan de verdachte „ der Planung en Vorbereitung zijn terroristische motieven „. Dit zijn de redenen voor de langdurige zorg van de dienst. We willen graag een beter leven hebben, gezien de recente beschuldigingen die daarmee gepaard gaan. Na 15 jaar zijn de zorgen over de veiligheid niet bekend.

Beide verdachten handelen onafhankelijk van de interne ministeriële autoriteiten van een jongere met een Russische nationale regering. Als daar rekening mee wordt gehouden, ondanks dat er concrete vermoedens zijn, zal er een besluit moeten worden genomen. Informatie over de vergulde „Tagesspiegels“ uit de 16e eeuw als waffenaffin. Daar en ook Bruder zijn uitermate voorbereid. Tijdens de festiviteiten is er nog steeds een boodschap te ontvangen.



Meer informatie over de Anschlagsplänen duurt nun genauer Mittelt. „ Wie concreet zegt dat alles waar is, moet zeggen dat Ermittlungen. Het waren ook hele jonge mannen, die duidelijk heel serieus waren en daarom gered „, aldus WDR-onderzoeksjournalist Florian Flade. De afgelopen 16 jaar in Brandenburg zagen de veiligheidsmaatregelen als „ relevante persoon “ der islamisten Szene worden eingestuft. Aber: „ Na onderzoek van de veiligheidsaspecten van de situatie hebben beide jongeren alleen gehandeld. „









Dat is de kerstmarkt in augustus, ter herinnering aan de Anschlag im Dezember 2016 op de Breitscheidplatz in Berlijn. Damals was een meer islamistische terrorist in een laatste auto op de kerstmarkt. Tijdens het proces van 13 maanden, een van de jaren, später en de volgende.

Verfassungsschutz warnt voor akuter Gefahr



Vóór de sluiting van beide festivals in NRW en Brandenburg is het Federale Bureau voor de Bescherming van de Regering verantwoordelijk voor de onmiddellijke toekomst van Islamist Anschläge. „ Die ervaring is echt en toch zoveel meer „, zei Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang en hielp als achtergrond bij de hostkonflikt. Das Anschlagsrisiko habe „ een nieuwe kwaliteit “ erreicht.

Der Verfassungsschutz beobachte “Voor een langere periode zullen de verklaringen van de wil van islamisten, Anschläge in het Westen, worden gepubliceerd „. Er is zelf iets“ immer wieder concretet, dass jeden Tag auch in Deutschland ein Islamist Anschlag verübt zijn kann „.

De grootste gefahrer is niet een van de Hamas- of pro-Iraanse Hisbollah-aanhangers, die ich öffentlichen Äußerungen zurückhielten. Vielmehr gelinge zijn terreurgroepen die Al-Qaeda onder de “Islamitische Staat” verspreidt en jongeren aanvalt. De Israëlische bombardementen in Gazastreifen en de humanitaire notering in het palästinensische gebied zouden een vermeintliche anti-islamitische westerse strategie mogelijk maken.

Festival in Duisburg voor een Monat

Dazu passeert eind oktober de Festnahme eines vorbestraften islamisten in Duisburg. Aangezien het algemeen bestuur van Düsseldorf betrokken is geweest bij de 29 jaar durende periode waarover dringend onderzoek wordt gedaan, is het een islamistische motivatie om een ​​pro-Israëlische demonstratie te initiëren. Er zal een chatpartner in Syrië zijn die u helpt immuun te worden.