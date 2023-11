Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant: Was bisher über die Terrorverdächtigen bekannt ist – Nachrichten

Dat is de kerstmarkt in augustus, ter herinnering aan de Anschlag im Dezember 2016 op de Breitscheidplatz in Berlijn. Damals was een meer islamistische terrorist in een laatste auto op de kerstmarkt. Tijdens het proces van 13 maanden, een van de jaren, später en de volgende.

Verfassungsschutz warnt voor akuter Gefahr

Vóór de sluiting van beide festivals in NRW en Brandenburg is het Federale Bureau voor de Bescherming van de Regering verantwoordelijk voor de onmiddellijke toekomst van Islamist Anschläge. „ Die ervaring is echt en toch zoveel meer „, zei Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang en hielp als achtergrond bij de hostkonflikt. Das Anschlagsrisiko habe „ een nieuwe kwaliteit “ erreicht.

Der Verfassungsschutz beobachte “Voor een langere periode zullen de verklaringen van de wil van islamisten, Anschläge in het Westen, worden gepubliceerd „. Er is zelf iets“ immer wieder concretet, dass jeden Tag auch in Deutschland ein Islamist Anschlag verübt zijn kann „.

De grootste gefahrer is niet een van de Hamas- of pro-Iraanse Hisbollah-aanhangers, die ich öffentlichen Äußerungen zurückhielten. Vielmehr gelinge zijn terreurgroepen die Al-Qaeda onder de “Islamitische Staat” verspreidt en jongeren aanvalt. De Israëlische bombardementen in Gazastreifen en de humanitaire notering in het palästinensische gebied zouden een vermeintliche anti-islamitische westerse strategie mogelijk maken.